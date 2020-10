Objadasz się w stresie? Sprawdź, jak to zatrzymać

Sięganie po jedzenie w celu uspokojenia emocji jest niezwykle powszechnym mechanizmem radzenia sobie ze stresem, niezależnie od tego, czy mówimy o bieżących wydarzeniach na świecie, wymagającej pracy, obowiązkach domowych, czy też innych czynnikach generujących stres. 38 procent dorosłych twierdzi, że przejadało się lub sięgało po niezdrową żywność w ciągu ostatniego miesiąca z powodu stresu, a połowa z nich robi to co najmniej raz w tygodniu, jak wynika z ankiety Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Jedzenie emocjonalne – powszechny i szkodliwy nawyk

Jedzenie w stresie działa jako uspokojenie i odwrócenie uwagi i dla zbyt wielu ludzi stało się niezdrowym nawykiem. Kiedy jesteś zestresowany, w twoim organizmie wzrasta poziom kortyzolu (czyli hormonu stresu), co może zwiększyć apetyt, zwłaszcza na pokarmy bogate w tłuszcz i cukier. Tłuste i słodkie potrawy (często nazywane potrawami zapewniającymi komfort) wydają się uspokajać tę część mózgu, która wysyła sygnały stresowe.

Niestety, emocjonalne jedzenie działa tylko jako środek chwilowo zapobiegający stresowi, a potem stres wraca, często potęgowany poczuciem winy z powodu przejadania się lub dokonywania niezdrowych wyborów.

Dobrą wiadomością jest to, że możesz z powodzeniem uwolnić się od tego problemu dzięki inteligentnym strategiom. Jakie metody będą najlepsze? Oto kilka z nich.

Jak przestać objadać się w stresie? Oto 10 sposobów

1. Określ, co jest w twoim przypadku stresorem

Następnym razem, gdy poczujesz chęć zajadania stresu, poświęć chwilę i zadaj sobie pytanie: „Dlaczego jestem tak zestresowany?” Aby przełamać nawyk jedzenia stresowego, należy przede wszystkim zbadać, co wywołuje stres. Typowymi winowajcami są praca, konflikty osobiste, zmagania finansowe i wiele rzeczy, na które po prostu nie masz wpływu (np. pandemia COVID-19). Niezależnie od tego, czy prowadzisz dziennik na papierze, czy zapisujesz kilka rzeczy w aplikacji notatek na telefonie, identyfikacja czynników stresogennych może oderwać twój umysł od jedzenia i umożliwić ci zajęcie się tym, co naprawdę cię denerwuje - na przykład przepełniony harmonogram lub trwający konflikt w pracy - zamiast jeść sprawi, że problem może zostać rozwiązany bardziej skutecznie.



2. Oczyść swoją kuchnię



3. Zapisz sobie przypomnienia o swoich powodach i motywacjach



4. Przyjmij nowy sposób odstresowywania



5. Zrób mini-trening



6. Zajmij czymś ręce



7. Poproś o wsparcie



8. Szanuj swój głód



9. Zrób jeden przemyślany kęs



