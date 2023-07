Pobyt nad morzem pomaga zwalczać infekcje górnych dróg oddechowych

Udowodniono, że kąpiele w morzu i wypoczynek na plaży wywierają pozytywny wpływ na organizm. Wzmacniają układ odpornościowy człowieka i poprawiają ogólną wydolność organizmu. Oczywiście nie mówimy tu o „leżeniu plackiem” na piasku, ale aktywnych formach spędzania wolnego czasu (niekoniecznie tych bardzo intensywnych). Zamiast wylegiwać się na ręczniku i łapać promienie słońca, przejdź się po plaży lub wykąp się w morzu. To całkiem dobry trening. Aktywuje różne partie mięśni, a w dodatku odciąża układ kostny, ze szczególnym uwzględnieniem kręgosłupa i stawów.

Pobyt nad morzem a infekcje układu oddechowego

Pobyt nad morzem przynosi wiele korzyści, zwłaszcza osobom, które zmagają się z częstymi infekcjami w obrębie układu oddechowego. Wbrew pozorom wcale nie chodzi o zawartość jodu w powietrzu. Głównym źródłem tego pierwiastka pozostaje właściwie zbilansowana dieta bogata w ryby i owoce morza. Warto zadbać o to, by w codziennym jadłospisie nie zabrakło łososia, śledzia i makreli. Warto też sięgać po brokuły czy szpinak. A co w takim razie mogą dać nam wakacje nad Bałtykiem? Przede wszystkim inny klimat, który – jak wskazuje doktor Miriam Staier, znana w mediach społecznościowych jako lekarz _w_ mieście – ma wiele zalet, między innymi większą wilgotność powietrza, mniejszą amplitudę temperatur, większe nasłonecznienie, czystsze powietrze i duże natężenie olejków eterycznych.

„Wszystkie powyższe czynniki sprawiają, że klimat nadmorski wywiera na organizm ludzki silne działanie bodźcowe. Oddychanie powietrzem nadmorskim można porównać z naturalną inhalacją roztworem chlorku sodu. Sprzyja to nawilżaniu i oczyszczaniu dróg oddechowych” – czytamy w jednym z jej wpisów na Instagramie.

Zmiana klimatu sprawia, że organizm musi dostosować się do nowych warunków. W tym celu podnosi swoją wydolność oddechową. Poprawia się ukrwienie tkanek i błon śluzowych. Usprawnieniu ulega proces przemiany materii i regulacja temperatury. Pobyt nad morzem redukuje liczbę infekcji, zwłaszcza u dzieci.

Pobyt nad morzem w walce z innymi chorobami

Pobyt nad morzem jest również zalecany alergikom, a także osobom, które cierpią na niedoczynność tarczycy i zmagają się z nałogiem palenia papierosów. Co więcej, wakacje nad Bałtykiem mogą mieć działanie psychoterapeutyczne. Dźwięki fal są uznawane za niezwykle relaksujące. Ich szum niejednokrotnie pomaga w radzeniu sobie ze stresem i przewlekłym napięciem. Sprawia, że łatwiej się wyciszamy, uspokajamy i odnajdujemy wewnętrzną równowagę.

