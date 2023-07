Co powinni jeść chorzy na raka? To może zwiększyć szanse na przeżycie

Czy dla pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem istnieje jedna dieta, która będzie lepsza od innej? Dr Dawn Mussallem, specjalista z amerykańskiej Mayo Clinic, podkreśla, że nie chodzi o jeden pokarm lub dietę, ale raczej o wzorzec żywieniowy, który kładzie nacisk na dominującą dietę roślinną bogatą w błonnik.

Co powinni jeść chorzy na raka?

Dr Mussallem przywołuje też niepokojące dane, które mówią, że aż 97 proc. Amerykanów nie dostarcza swojemu organizmowi wystarczającej ilości błonnika. Jednocześnie nikt nie ma wątpliwości, że po diagnozie choroby onkologicznej, odpowiednia dieta jest jednym z ważniejszych elementów procesu zdrowienia.

Co powinni jeść chorzy na raka? – To wzorzec zalecany przez organizacje takie, jak Amerykański Instytut Badań nad Rakiem i Amerykańskie Towarzystwo ds. Raka (American Cancer Society). To dieta z przewagą roślin, z naciskiem na pełnowartościową żywność – tłumaczy cytowany przez serwis MedicalXpress dr Mussallem. To dieta oparta o różnorodne świeże warzywa i owoce, produkty pełnoziarniste, rośliny strączkowe, orzechy i nasiona.

Czego nie powinni jeść chorzy na raka?

– Pomiń żywność wysokoprzetworzoną. Unikaj lub ogranicz czerwone i przetworzone mięso – mówi specjalista. American Cancer Society twierdzi, że nie wiadomo, czy istnieje bezpieczny poziom spożycia czerwonego lub przetworzonego mięsa. Światowa Organizacja Zdrowia zaliczyła czerwone mięso do produktów potencjalnie rakotwórczych.

Dr Mussallem przypomina, że mięso nie musi być głównym źródłem białka w pełnowartościowej diecie. Można je śmiało zastąpić roślinami strączkowymi – ich obecność w diecie to dwie korzyści w jednym, bo dostarczasz organizmowi zarówno białka, jak i tak potrzebnego błonnika. – Amerykański Instytut Badań nad Rakiem pokazuje, że każde 10-gramowe zwiększenie błonnika w diecie poprawia przeżycie po rozpoznaniu raka o 13 proc. – mówi.

Czytaj też:

Co pić i jeść przy dnie moczanowej? Wskazuje dietetyczkaCzytaj też:

Dietetycy radzą, co jeść w upały. Nie zamieniaj wątroby w piec, który grzeje od środka