Puchną ci nogi? Lekarz zdradził domowe sposoby na obrzęki

Upały to wyjątkowo ciężki czas dla osób, które mają skłonności do obrzęków. Prof. Łukasz Paluch, flebolog, który prowadzi na Instagramie popularny profil @dr.paluch.flebolog, tym razem zwrócił uwagę na problem obrzęków i zdradził proste sposoby na radzenie sobie z nimi.

Domowe sposoby na obrzęki

Łukasz Paluch polecił trzy sposoby:

Jedzenie dużej ilości produktów zawierających diosminę i hesperydynę, w tym owoców i warzyw. Diosmina i hesperydyna to naturalne flawonoidy, które występują m.in. w cytrusach (pomarańczach, cytrynachm mandarynkach czy grapefruitach). Zarówno hesperydyna jak i diosmina uszczelniają naczynia krwionośne – nie bez powodu są one głównym składnikiem wielu preparatów polecanych na problemy z niewydolnością żylną, w tym obrzęki.

Noszenie odpowiednie dobranych wyrobów uciskowych. Łukasz Paluch podkreślił jednak, że dobiera się wówczas, kiedy noga nie jest obrzęknięta.

Chłodne kąpiele: w wannie, pod prysznicem i w zbiornikach naturalnych. Najlepiej wtedy kąpiel połączyć z automasażem.

Opuchnięte nogi – nie bagatelizuj tego

Jak wielokrotnie tłumaczył Łukasz Paluch, wielu osobom wydaje się, że uczucie ciężkich nóg to stan naturalny, do którego trzeba po prostu się przyzwyczaić. – Tymczasem powtarzające się uczucie ciężkości i rozpierania jest objawem niepokojącym. Jest to objaw stanu zapalnego i nadciśnienia żylnego, który powinien was skłonić do wykonania badania – podkreślił w jednym ze swoich postów specjalista. I jak dodał, uczucie ciężkich nóg to jeden z pierwszych i ważniejszych objawów niewydolności żylnej.

