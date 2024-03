Sprzątanie po swoim pupilu jest ważniejsze, niż myślicie. GIS ostrzega przed groźnymi chorobami

Sprzątanie po swoim pupilu, psie lub kocie, na dworze jest niezwykle istotne z kilku powodów. Po pierwsze, pozwala to utrzymać czyste otoczenie, z którego korzystają też przecież inni ludzie (i zwierzęta). Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, że ma to też ogromny wpływ na nasze zdrowie. Pasożyty i drobnoustroje, które znajdują się w odchodach, mogą powodować różnego rodzaju choroby zarówno u ludzi, jak i u innych zwierząt. Dlatego tak niezmiernie ważne jest, aby właściciele psów czy kotów byli odpowiedzialni i sprzątali po swoich pupilach, dbając zarówno o czystość wspólnej przestrzeni, ale też i zdrowie – swoje oraz innych ludzi.

Dlaczego zwierzęce odchody są niebezpieczne dla naszego zdrowia?

W odchodach zwierzęcych mogą się znajdować między innymi jaja glisty psiej lub kociej. Człowiek może zarazić się nimi drogą pokarmową. Takie jaja mogą być w zanieczyszczonej odchodami ziemi lub piasku, w parku lub na trawniku, a więc do zakażenia łatwo może dojść w przypadku dzieci, które często bawią się w takich miejscach (a później na przykład nie myją rąk i sięgają po jedzenie). Jaja glisty u człowieka rozwijają się, przeistaczając się w larwę, która następnie trafia do wątroby i innych narządów i powoduje toksokarozę trzewną. Czasami może trafić także do gałki ocznej, w konsekwencji czego rozwinie się toksokaroza oczna. Pamiętajcie też, że jaja glist mogą znajdować się na sierści zwierząt, które tarzały się po zanieczyszczonym podłożu.

Jakie inne choroby u człowieka wywołuje kontakt z odchodami zwierzęcymi?

Kolejne zagrożenie stanowią oocysty, czyli formy rozwojowe pasożyta Toxoplasma gondii. Są one wydalane przez zwierzęta kotowate razem z kałem. To właśnie z tego powodu bardzo istotne jest systematyczne usuwanie kocich odchodów z kuwety. Oocysty zachowują zdolność zarażania przez wiele miesięcy, a aktywne robią się już po około 2-5 dniach w środowisku zewnętrznym.

Niebezpieczne dla człowieka są również tasiemce psów i kotów. Jednym z zagrożeń jest tasiemiec Dipylidium canium – rzadko osiedla się on w organizmie człowieka, jednak jest to możliwe. Prawdopodobieństwo zarażenia pojawia się w środowisku, w którym występują zapchlone zwierzęta, ponieważ żywicielem pośrednim jest pchła psia lub kocia. Zagrożenie stanowi też tasiemiec rodzaju Taenia, który może znajdować się w odchodach psów lub kotów, ale też ich sierści.

Poprzez zwierzęce odchody może dojść również do zarażenia Lamblią. Zarażenie u ludzi tym pasożytem nazywane jest lambliozą. Szerzy się ono drogą pokarmową, na przykład przez zanieczyszczone ręce lub wodę (w jeziorach, rzekach lub basenach). Niebezpieczne dla człowieka są też inne gatunki tasiemców znajdujące się w zwierzęcych odchodach: tasiemiec bąblowcowy jednojamowy (wywołuje tzw. echinokokozę) i tasiemiec bąblowcowy wielojamowy (wywołuje tzw. alweokokozę). Prowadzą do powstania torbieli w różnych narządach wewnętrznych człowieka (najczęściej w wątrobie). Sprawdźcie też, jak wykryć pasożyty i kiedy się odrobaczać.

Jak uchronić się przed zarażeniem? Najważniejsze zasady

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) przypomniał, co robić, by uniknąć zakażenia powyższymi pasożytami i drobnoustrojami. Przede wszystkim zawsze należy zbierać odchody po swoim zwierzaku – róbcie to w miejscach publicznych, ale też na polu czy w lesie. Kolejna ważna kwestia to mycie rąk wodą z mydłem po sprzątnięciu (środki dezynfekujące nie wystarczą). Ważne jest również, by myć ręce zawsze po kontakcie ze zwierzakiem, ale też przed rozpoczęciem gotowania i spożywania posiłków. Bardzo istotne jest też wyrabianie częstego nawyku mycia rąk u dzieci.

Pamiętajcie też, by nie całować czworonogów i unikać kontaktu z obcymi zwierzętami. Zawsze też myjcie owoce i warzywa (nawet jeśli pochodzą z waszego ogródka), ponieważ mogły mieć kontakt ze zwierzętami i ich odchodami. Jeśli macie na podwórku piaskownice – zawsze ją zakrywajcie. Na koniec – żeby chronić siebie i osoby ze swojego otoczenia, odrobaczajcie i szczepcie regularnie swoje psy koty.

