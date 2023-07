Lamblioza – przyczyny, objawy, drogi zakażenia, rozpoznanie i leczenie giardiozy

Lamblioza (giardioza), to choroba pasożytnicza, której objawem jest m.in. przewlekła biegunka. Lambliozę wywołuje pierwotniak o nazwie Giardia intestinalis - ogoniastek jelitowy (giardia jelitowa, lamblia jelitowa). Inne nazwy tego pasożyta to Giardia duodenalis i Giardia lamblia. Choroba w większości przypadków ustępuje samoistnie; może także przebiegać bezobjawowo. W jaki sposób dochodzi do zakażenia pierwotniakiem Giardia lamblia? Jakie objawy lambliozy powinny skłonić do wykonania badań? Wyjaśniamy.