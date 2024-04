Cena tych badań niedługo nieźle podskoczy, a są obowiązkowe dla niektórych. Kto straci na zmianach?

Żeby uzyskać uprawnienia do kierowania niektórymi pojazdami, trzeba przejść wcześniej badania psychologiczne. Jest to również konieczne w przypadku osób, które chcą odnowić ważność tego dokumentu. Dotyczy to także kierowców zawodowych. Takie psychotesty są więc jednym z warunków uzyskania określonych kategorii prawa jazdy i przedłużenia lub przywrócenia uprawnień. Są one bardzo ważne, ponieważ oceniają, czy dana osoba może prowadzić samochód (lub inny pojazd) – jest to dbanie o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Taka wizyta u psychologa już niebawem ma być jednak droższa niż dotychczas.

Wzrośnie cena badania psychologicznego dla kierowców

Ministerstwo zdrowia ma w planach zaktualizowanie stawki, jaka obowiązuje za wykonanie badania psychologicznego dla kierowców. Zmiana ta wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (trafił on już do konsultacji). Aktualnie cena za takie badanie wynosi 150 zł. Ma jednak ona niebawem wzrosnąć do 200 zł.

Stawka, która aktualnie obowiązuje, nie zmieniała się od 10 lat (jest ona stała od 2014 roku). W uzasadnieniu projektu znalazł się zapis wyjaśniający jej podniesienie. Możemy przeczytać, że proponowana cena za badania „jest zgodna z rzeczywistym kosztem ich przeprowadzania, uwzględnia ona zarówno czas wykonania tych badań, jak i amortyzacje sprzętów (urządzeń) oraz koszty utrzymania lokalu, co zostało potwierdzone w pismach od podmiotów je wykonujących”. Zanim jednak rozporządzenie wejdzie w życie – nadal obowiązuje aktualna cena za badanie.

Jak wyglądają takie badania psychologiczne?

Takie badania muszą wykonać kierowcy zawodowi, ale też egzaminatorzy i instruktorzy nauki jazdy. Muszą je zrobić również osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami po utracie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E oraz ci, którzy ubiegają się o prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.

Oceniają one zdolność kierowców do bezpiecznego prowadzenia pojazdów. Takie badanie psychologiczne składa się z wywiadu lekarskiego, oceny sprawności intelektualnej danej osoby oraz jej sprawności psychomotorycznej. Lekarz przy użyciu specjalnych kwestionariuszy do oceny stanu kierowcy ocenia więc między innymi jego pamięć, uwagę i spostrzegawczość. Taka osoba musi wykazać się logicznym myśleniem, a także umiejętnością odpowiedniego skoncentrowania się na zadaniu.

Z kolei za pomocą testów aparaturowych lekarz sprawdza czas i szybkość reakcji badanego, odporność na zmęczenie, a także koordynację wzrokowo-ruchową. Takie badania psychologiczne to jeden z wymogów formalnych, by móc pracować jako zawodowy kierowca. Sprawdźcie też, na czym polegają badania lekarskie na prawo jazdy w przypadku osób ubiegających się o prawo jazdy na standardowych zasadach. Ważne jest również, by wiedzieć, jakie choroby wykluczają ubieganie się o prawo jazdy.

