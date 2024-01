Chcesz skutecznie schudnąć? Zgłoś się do lekarza i wykonaj te badania

Przybieranie na wadze to objaw towarzyszący różnego rodzaju schorzeniom. Na liście znajdują się między innymi niedoczynność tarczycy, cukrzyca typu drugiego czy zespół policystycznych jajników (PCOS). Dlatego, jeśli cierpisz na nadwagę lub otyłość, zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki w celu zrzucenia nadprogramowych kilogramów, zgłoś się do lekarza. By skutecznie walczyć z problemem nadmiernej masy ciała, trzeba poznać jego przyczynę.

Badania krwi niezbędne przed odchudzaniem

Jednym z podstawowych badań, które warto wykonać przed odchudzaniem jest morfologia krwi. Wbrew pozorom dostarcza ona bardzo wielu informacji o stanie zdrowia. Pozwala wykryć anemię i infekcje, a także ocenić ogólny stan nawodnienia organizmu. Należy pamiętać, że przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów ma bardzo duże znaczenie w procesie zrzucania zbędnych kilogramów. Woda zmniejsza łaknienie, a poza tym wspiera pracę układu pokarmowego i wpływa na przyspieszenie tempa przemiany materii.

Przed przejściem na dietę należy sprawdzić poziom hormonów w organizmie. Szczególną uwagę warto zwrócić na badanie stężenia TSH – tyreotropiny, czyli hormonu, który kontroluje pracę tarczycy. Jego nadmiar lub niedobór (w porównaniu do odgórnie przyjętych norm typowych dla wieku i płci) może świadczyć o rozwoju chorób w obrębie narządu. Dla uzyskania pełniejszego obrazu pracy tarczycy warto sprawdzić również stężenie FT3 i FT4. Dobrze jest także zbadać poziom testosteronu. Jego wzrost jest jednym z sygnałów wskazujących na występowanie zespołu policystycznych jajników (PCOS).

Jeśli chcesz zdrowo schudnąć, nie zapomnij o zmierzeniu poziomu glukozy we krwi. Jej nadmiar na ogół świadczy o rozwoju cukrzycy typu drugiego lub stanu przedcukrzycowego. To groźne zaburzenia metaboliczne, które nieleczone mogą doprowadzić do wystąpienia różnego rodzaju powikłań. Mowa tu nie tylko o nadwadze i otyłości, ale również wielu innych problemach zdrowotnych, takich jak: retinopatia cukrzycowa, zespół stopy cukrzycowej czy niewydolność nerek.

Dobrze jest również wykonać tak zwany lipidogram (profil lipidowy). To proste badanie z krwi dostarcza informacji na temat poziomu cholesterolu całkowitego oraz jego poszczególnych frakcji (HDL – nazywanego potocznie „dobrym cholesterolem” i LDL, czyli tzw. złego cholesterolu), a także trójglicerydów.

Dodatkowo pracę wątroby pozwolą ocenić tak zwane próby wątrobowe, czyli testy czynnościowe wątroby. Dzięki nim można sprawdzić aktywność enzymów ważnych dla prawidłowego funkcjonowania narządu, między innymi aminotransferazy alaninowej (ALT) i aminotransferazy asparaginianowej (AST).

Zanim przejdziesz na dietę wykonaj również analizę moczu i kału. Badania te pozwolą na wykrycie nieprawidłowości w działaniu nerek oraz jelit.

Kto kieruje na badania przed odchudzaniem?

Badania przed odchudzaniem można wykonać na NFZ. Najpierw należy jednak poprosić o skierowanie lekarza rodzinnego. Można również wykonać badania prywatnie. W takiej sytuacji nie jest wymagane skierowanie. Za badania trzeba jednak zapłacić. Ich koszt może sięgnąć nawet kilkuset złotych. Wszystko zależy od liczby wykonanych testów, a także miejscowości i renomy danej placówki. Bez względu na to, gdzie i jak wykonuje się badania, warto pamiętać, że to lekarza należy interpretacja uzyskanych wyników. Nie należy robić tego na własną rękę, jeśli nie masz odpowiedniej wiedzy medycznej. Pamiętaj, że przy ocenie poszczególnych wskaźników stanu zdrowia bierze się pod uwagę różne czynniki, nie tylko wskazane normy. Jeśli istnieją ku temu wskazania, lekarz pierwszego kontaktu, może skierować pacjenta do innych specjalistów, na przykład alergologa lub endokrynologa.

Jeśli chcesz, by odchudzanie przyniosło trwałe i pozytywne efekty, poproś o pomoc dietetyka w ustaleniu odpowiedniej diety, która uwzględni twoje zapotrzebowanie energetyczne, a także nawyki żywieniowe. Zrzucanie kilogramów nie będzie katorgą i pasmem wyrzeczeń, jeśli podejdziesz do niego „z głową”.

