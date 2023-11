Jak pozbyć się flegmy z gardła domowymi sposobami

Flegma jest mieszanką śluzu i śliny. Zwykle ma kolor żółty, biały lub zielony. Gdy bakterie i inne drobnoustroje dostają się do dróg oddechowych, osiadają na płucach. Rzęski pokrywające powierzchnię organu wychwytują je i „wypychają” razem ze śluzem na zewnątrz. Flegma nie tylko ułatwia usuwanie patogenów z ustroju, ale też nawilża drogi oddechowe i zapobiega ich wysychaniu. Problem pojawia się wówczas, gdy wydzieliny jest za dużo. Do jej nadprodukcji dochodzi w okresie, gdy organizm zmaga się z infekcją i „inwazją” patogenów.

Domowe sposoby na flegmę w gardle

Flegma w gardle może powodować wiele uporczywych dolegliwości, które utrudniają choremu codzienne funkcjonowanie. Towarzyszy jej chrypka, uczucie drapania lub łaskotania w gardle, uporczywy kaszel, kłopoty w przełykaniu, a niekiedy również wymioty. Istnieją różne domowe sposoby, które mogą pomóc w pozbyciu się nadmiaru wydzieliny.

Co zrobić, by usunąć flegmę z gardła? Przede wszystkim należy zadbać o przyjmowanie odpowiednich ilości płynów. Trzeba dużo pić i regularnie nawilżać drogi oddechowe. To bardzo ważne, ponieważ nawadnianie organizmu rozrzedza zalegającą wydzielinę i ułatwia jej odkrztuszanie. Gdy natomiast podaż płynów jest zbyt mała, dochodzi do zagęszczenia flegmy, a organizm zaczyna produkować jej jeszcze więcej.

W pozbyciu się flegmy z gardła pomóc mogą również ziołowe płukanki. Wyciąg z szałwii lekarskiej ma właściwości odkażające. Działa ściągająco na błonę śluzową gardła. Łagodzi stan zapalny, a jednocześnie zmniejsza przykre dolegliwości związane z bólem czy chrypką. Aby go przygotować, wystarczy dwie łyżki suszonych liści szałwii zalać szklanką gorącej wody i zaparzać pod przykryciem przez kwadrans. Potem warto odcedzić napar i po przestygnięciu płukać nim gardło dwa lub trzy razy dziennie.

Odkrztuszanie flegmy ułatwia również picie mleka z dodatkiem miodu i czosnku. Ta „mikstura” hamuje rozwój bakterii. Mleko z miodem i czosnkiem działa niczym naturalny antybiotyk i przyspiesza proces zdrowienia. Warto sięgać po nie już przy pierwszych objawach infekcji, zanim choroba zdąży się rozwinąć. Wtedy jest najskuteczniejsze. Inne domowe sposoby na wydzielinę zalegającą w gardle to:

Inhalacje ziołowe – wystarczy przygotować napar z szałwii, rumianku, tymianku lub rozmarynu i wdychać parę unoszącą się z gorącego płynu. Można też do gorącej wody dodać kilka kropli olejków eterycznych, na przykład z eukaliptusa.

Nawilżanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu – suche powietrze sprzyja nadmiernej produkcji flegmy. Dlatego warto skorzystać z nawilżacza lub położyć mokre ręczniki na kaloryferach.

Picie domowych syropów – pomocny będzie na przykład syrop z cebuli.

Kiedy domowe sposoby na pozbycie się flegmy nie wystarczą?

Należy pamiętać, że domowe sposoby na flegmę pomogą przy łagodnych infekcjach w obrębie górnych dróg oddechowych. Jeśli choroba zdążyła się rozwinąć i doszło do zakażenia oskrzeli, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Wizyta u specjalisty jest wskazana także w sytuacji, gdy flegma w gardle utrzymuje się dłużej niż kilka dni. Niekiedy nadmiar flegmy może być objawem poważniejszych schorzeń, również tych o podłożu nowotworowym. Ważnym sygnałem alarmowym jest pojawienie się w wydzielinie domieszek krwi.

