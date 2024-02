Ta roślina wspomaga walkę z poważną chorobą. Poznaj cenne właściwości morwy białej

Morwa biała jest wykorzystywana jako składnik suplementów diety stosowanych w terapiach zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Jej skuteczność była przedmiotem wielokrotnych badań. Co wykazały przeprowadzone analizy i komu roślina może pomóc? Sprawdź.

Morwa biała a cukrzyca

Morwa biała wykazuje dużą skuteczność w obniżaniu poziomu glukozy we krwi. Dowiodły tego zarówno badania przeprowadzone na zwierzętach, jak i ludziach. Ekstrakt liści morwy białej reguluje poziom cukru w organizmie między innymi dzięki zawartości kwercetyny. To bioaktywny związek roślinny, który można znaleźć również w zielonej herbacie, czerwonej kapuście, pomidorach, winogronach, a także owocach jagodowych. Ma on wiele cennych właściwości. Działa przeciwzapalnie i chroni układ nerwowy przed zmianami neurodegeneracyjnymi. Jest również silnym przeciwutleniaczem. Unieszkodliwia wolne rodniki i zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu schorzeń, a także przedwczesnego starzenia się komórek. Jak zauważają Aleksandra Gnalicka i Anna Jabłecka z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:

Wyciąg z morwy białej stanowi obiecującą perspektywę terapii wspomagającej kontrolę glikemii u pacjentów z cukrzycą typu II, szczególnie we wczesnych etapach rozwoju choroby, przed włączeniem farmakoterapii. Badania wskazują, że stosowanie morwy białej może opóźnić rozwój choroby.

Duże znaczenie w redukcji poziomu glukozy we krwi mają także alkaloidy znajdujące się w liściach morwy. Związki te spowalniają wchłanianie węglowodanów oraz glukozy z krwi. Dzięki temu mogą również ułatwić kontrolowanie masy ciała i zrzucanie nadprogramowych kilogramów. Ten efekt daje spożycie ekstraktu z rośliny (około 1 grama).

Jak zrobić napar z liści morwy białej?

Przygotowanie napoju jest bardzo proste. Wystarczy zalać jedną łyżeczkę suszonych liści morwy gorącą wodą (100-150 mililitrów) i parzyć pod przykryciem przez około 5 minut. Potem należy odcedzić napój. Wystarczy wypijać jedną filiżankę naparu dziennie. Najlepiej na pół godziny przed planowanym posiłkiem.

Dlaczego cukrzyca to epidemia XXI wieku?

Szacuje się, że na cukrzycę cierpi ponad 450 milionów ludzi na całym świecie. Dlatego też to schorzenie jest określane mianem epidemii. Warto podkreślić, że przywołane liczby są mocno niedoszacowane. Spora część osób bowiem nie zdaje sobie z faktu, że choruje. W Polsce liczba pacjentów może sięgać ponad 3 milionów. Nieleczona cukrzyca prowadzi do wielu powikłań w funkcjonowaniu organizmu, takich jak: bóle rąk i barków, niewydolność nerek, neuropatia i retinopatia cukrzycowa czy zespół stopy cukrzycowej.

