To właśnie tyle czasu potrzebujesz, by zerwać z nawykiem

Większość aplikacji pomagającej zerwać z konkretnym nawykiem zakłada, że potrzeba na to 21 dni. Skąd akurat taka liczba? Pochodzi ona z jednej z książek opublikowanych w latach 60. XX wieku przez Maxwella Maltza, chirurga plastycznego, który napisał, że jego pacjenci potrzebują właśnie około 21 dni, by przyzwyczaić się do swoich poprawionych twarzy. Jednak badania przeprowadzone w 2009 roku przez naukowców z University College London dowodzą, że odpowiedź na pytanie, ile potrzeba czasu, by zerwać z nałogiem, nie jest tak jednoznaczna.

Wykształcenie nowego nawyku potrwa co najmniej 2 miesiące

Naukowcy badali nawyki 96 osób na przestrzeni 12 tygodni. Na podstawie swoich obserwacji stwierdzili, że wykształcenie nowego nawyku trwa średnio około 66 dni. W przypadku konkretnych osób wyniki znacznie się różniły i wynosiły od 18 do 254 dni. Nie ma więc co rozpaczać, jeśli po trzech tygodniach trudno ci wytrwać w codziennym jedzeniu sałatki. Po prostu potrzebujesz więcej czasu.

A co z próbą zwalczenia niechcianego nawyku?

Zarówno tworzenie nowych nawyków, jak i zrywanie z tymi dawnymi są ze sobą ściśle powiązane. Psycholog Timothy Pychyl wyjaśnia, że to dwie strony tego samego medalu: zerwanie ze starym nawykiem oznacza bowiem wykształcenie na niego nowej odpowiedzi. Dawny sposób reagowania wciąż będzie z tyłu głowy, jednak z czasem stanie się coraz słabszy. O wiele łatwiej jest człowiekowi zacząć robić coś nowego, gdy znajdzie zamiennik starego, dlatego guma nikotynowa sprawdzi się lepiej podczas rzucania palenia niż plastry nikotynowe.

Eksperci dodają, że nie istnieją żadne ramy czasowe, które określałyby, ile czasu potrzeba do przełamania nawyku. Znaczenie ma tutaj bowiem wiele czynników: osobowość, motywacja, okoliczności, jak i rodzaj samego nawyku. Osoby, które chcą zerwać z nałogiem z przyczyn osobistych zrobią to szybciej niż wtedy, gdy będą do tego zmuszani z zewnątrz. Psycholog Susan Krauss Whitbourne dodaje, że w skrajnych sytuacjach można zerwać z nawykiem błyskawicznie, np. gdy dowiesz się, że na skutek palenia papierosów zachorowałeś czy gdy zderzysz się z autobusem przez pisanie SMS-ów podczas prowadzenia samochodu.

W większości przypadków może to jednak zająć co najmniej 2 miesiące. Pamiętaj też, że im dłużej dany nawyk ci towarzyszy, tym więcej czasu zajmie pożegnanie się z nim, ponieważ długotrwałe przyzwyczajenia są zakorzenione na poziomie neuronalnym i stanowią czynniki o ogromnej sile oddziaływania na nasze zachowanie.

