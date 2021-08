Histamina odgrywa kluczową rolę w rozwoju depresji? Nowe odkrycie

Histamina jest neurohormonem uwalnianym przez organizm w reakcji na stan zapalny. Kiedy zostaje wydzielona w dużych ilościach do tkanki podskórnej, zaczyna drażnić zakończenia nerwowe powodując świąd i ból. Okazuje się, że może także wpływać na poziom serotoniny regulującej nasz nastrój i powszechnie wykorzystywanej w lekach przeciwdepresyjnych.

Jaki jest związek pomiędzy histaminą a depresją?

Naukowcom z Imperial College London we współpracy z badaczami z University of South California udało się zauważyć zaskakujący związek pomiędzy histaminą a rozwojem depresji. Ich zdaniem dokładna analiza poziomu histaminy i serotoniny może ułatwić diagnozowanie depresji na wczesnym etapie oraz znacząco poprawić dostępne do tej pory metody walki z tą chorobą.

„Nasza praca rzuca zupełnie nowe światło na histaminę jako potencjalnego »kluczowego gracza« w rozwoju depresji. Interakcje histaminy z serotoniną, czyli »hormonem dobrego samopoczucia«, mogą zostać wykorzystane do usprawnienia dotychczasowych sposobów leczenia depresji” – przekonuje dr Parastho Hashemi z Wydziału Bioinżynierii Imperial College London.

twitter

Mechanizmy odpowiadające za przedłużający się stan zapalny w organizmie pod względem biochemicznym są podobne do tych, które można zaobserwować u osób cierpiących na depresję. Pod wpływem nadmiernej ilości cytokin prozapalnych może dochodzić do zaburzeń syntezy serotoniny w mózgu, co przyczynia się do obniżenia nastroju. Jeśli stan ten ma charakter długotrwały – może doprowadzić do depresji.

Zdaniem naukowców, kontrolowanie histaminy pojawiającej się w odpowiedzi immunologicznej na stan zapalny może przyczynić się do udoskonalenia terapii, które do tej pory wykorzystywano do pomocy pacjentom z depresją.

Czytaj też:

Masz osobę, której możesz się zwierzyć? Twój mózg będzie się... wolniej starzeć!Czytaj też:

Najwięcej samobójców na świecie jest wśród... 70-latków. Szokujące statystyki z ostatnich 30 lat