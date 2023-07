Phubbing może zniszczyć związek. Czym jest i dlaczego jest tak groźny?

Słowo „phubbing” stanowi połączenie dwóch wyrazów – phone (telefon) oraz snubbing (lekceważenie). Nazwa opisywanego zjawiska doskonale oddaje jego istotę. Phubbing to nic innego jak ignorowanie swojego rozmówcy w celu spędzenia większej ilości czasu „na telefonie”. Po raz pierwszy tego pojęcia użyła jedna z amerykańskich agencji reklamowych, by zwrócić uwagę społeczeństwa na problem negatywnego wpływu nowoczesnych technologii na relacje międzyludzkie.

Czym jest Phubbing w praktyce?

Jak phubbing wygląda w praktyce? Wyobraź sobie, że siedzisz z partnerem lub partnerką przy kolacji. Chcesz porozmawiać z ukochaną osobą, ale pogawędka się nie klei. Twoja „druga połowa”, zamiast odpowiadać na zadawane pytania, uporczywie wpatruje się w telefon i przegląda media społecznościowe. Kolejny post na Facebooku czy Instagramie wydaje się dla niej dużo ciekawszym wątkiem niż tematy poruszane przy posiłku. W rezultacie wcale nie słucha tego, co do niej mówisz. Jest zbyt zaabsorbowana czytaniem wiadomości. Masz wrażenie, że rzucasz grochem o ścianę. Kiedy zwracasz uwagę bliskiej osobie na niewłaściwe zachowanie, na chwilę odkłada telefon. Niedługo potem znowu chwyta jednak za smartfon.

Phubbing – co warto podkreślić – występuje w różnego rodzaju relacjach – nie tylko tych partnerskich czy romantycznych, ale również koleżeńskich, przyjacielskich, braterskich etc. Problem ten – jak zauważają eksperci – dotyczy ogromnej grupy osób. Naukowcy twierdzą wręcz, że jest czymś wszechobecnym. Zwracają jednocześnie uwagę na wysoką szkodliwość, tego zjawiska, zwłaszcza gdy pojawia się ono w związku.

Dlaczego phubbing jest tak niebezpieczny?

Korzystanie z telefonu komórkowego w obecności innych ludzi (w sytuacji, kiedy oczekują oni od nas uwagi i zaangażowania w interakcję) niesie za sobą wiele bardzo negatywnych konsekwencji. Phubbing może być postrzegany przez osobę, która go doświadcza jako akt ostracyzmu i wykluczenia. To z kolei staje się dlań źródłem dużego dyskomfortu oraz psychicznego cierpienia, ze względu na niemożność zaspokojenia potrzeby przynależności. Ignorowana jednostka ma drastycznie obniżony nastrój. Lekceważące zachowanie rozmówcy sprawia, że czuje się gorsza i mniej wartościowa od „kontaktów” nawiązywanych przez niego w wirtualnym świecie. Ma wrażenie, że została odrzucona i zepchnięta na boczny tor. Do głosu dochodzi wówczas wiele nieprzyjemnych emocji (uznawanych powszechnie za negatywne), na przykład smutek, złość, lęk itp. Phubbing może być szczególnie niebezpieczny dla osób, które zmagają się z problemami zdrowia psychicznego, (depresją czy niską samooceną). W ich przypadku bowiem lekceważąca postawa rozmówcy będzie sprzyjać pogłębianiu się lub zaostrzaniu istniejących zaburzeń.

Jak phubbing może zniszczyć związek?

Każdy człowiek ma potrzebę bycia ważnym, dostrzeżonym i wysłuchanym. Dlatego stosowanie phubbingu to prosta droga do zniszczenia związku lub romantycznej relacji. Zjawisko to znacznie zaburza komunikację między partnerami. Sprzyja zaognianiu istniejących już konfliktów i pogłębianiu doświadczanych problemów. Rodzi poczucie osamotnienia i wyobcowania. Obniża poziom zadowolenia i satysfakcji z kontynuowania związku. W rezultacie osoba ignorowana nierzadko dochodzi do wniosku, że nie ma sensu tkwić w układzie, który przynosi jedynie frustrację.

Jak radzić sobie z phubbingiem?

Przede wszystkim należy wyznaczyć jasne granice w korzystaniu z telefonów komórkowych w czasie wolnym od pracy. Dobrym rozwiązaniem jest wyznaczenie okresów „wolnych od smartfonów”. Możesz umówić się z partnerem lub partnerką, że po godzinie 17 wyłączacie telefony komórkowe i skupiacie się wyłącznie na sobie. Wiele zależy od indywidualnych ustaleń w parze. Niestety zdarza się, że phubbing jest objawem większego problemu, na przykład uzależnienia od nowych technologii. Chory czuje przymus korzystania z telefonu komórkowego i nie potrafi nad nim zapanować. W takiej sytuacji konieczna jest pomoc specjalisty – psychiatry lub psychoterapeuty.

Źródła: thriveworks.com, australiacounselling.com, ncbi.nlm.nih.gov