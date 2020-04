Czy twój partner jest wampirem energetycznym? Odpowiedz sobie na te pytania

Kim jest wampir energetyczny? – podstawowe informacje

Wampir energetyczny, nazywany też emocjonalnym, to według psychologii popularnej osoba, która żywi się uczuciami i emocjami innych, często nimi manipulując. Zwykle są to osoby o niskiej samoocenie, czasami także z zaburzeniami, dlatego manipulacja z ich strony może być zarówno świadoma, jak i nieświadoma. Aby wampir energetyczny zyskał uwagę, często stawia siebie w roli ofiary, która potrzebuje pomocy, przez co w ich sidła nierzadko wpadają osoby empatyczne i wrażliwe. Przyczyną takie zachowania jest dysfunkcjonalny wzorzec potrzeb, wyniesiony zwykle z dzieciństwa. Co to oznacza? Jeśli dziecko otrzymuje za mało uwagi i miłości, stara się je uzyskać np. poprzez nieposłuszeństwo lub jest nad wyraz smutne i płaczliwe. Ten wzorzec wzmacnia się, kształtuje się osobowość niedojrzała i w dorosłym życiu osoba ta stosuje te same zachowania, by zyskać uwagę.

Czy jesteś w związku z wampirem energetycznym? Odpowiedz na 5 pytań

1. Czy twój partner ciągle żąda wsparcia, skupiając się tylko na sobie?

Tworząc związek z wampirem można mieć pewność, że będzie to relacja toksyczna, w której liczy się tylko on. Jako że zwykle stawia się w roli ofiary, nie ma mowy o tym, by chociaż na moment pomyślał o drugiej osobie, jej potrzebach i uczuciach. Wampir jest roszczeniowy i w każdej chwili oczekuje wsparcia od partnera/partnerki, jednocześnie samemu nie potrafiąc go udzielić. Wampir-ofiara to osoba, która zwykle jest smutna i nieszczęśliwa, często ma problemy nie do rozwiązania, a także obwinia za taką sytuację wszystkich, tylko nie siebie. Takie osoby nie biorą odpowiedzialności za swoje życie, które opisują jako pasmo niepowodzeń, oczywiście najczęściej dlatego, że wszyscy się na nią uwzięli.

2. Czy twój partner zwykle jest złośliwy lub upokarza słowami?

Odrzucony wampir energetyczny staje się agresywny i często stosuje przemoc psychiczną. Jeśli nie dostaje tego, czego chce, wpada w furię i wyładowuje swoją agresję na drugiej osobie. Zwykle krzyczy, obraża, upokarza, krytykuje, zastrasza, przez co bardzo szybko odbiera energię życiową. Bardzo często robi to w sposób inteligentny, aby usprawiedliwić swoje zachowanie.

3. Czy twój partner codziennie cię krytykuje?

Wampir energetyczny osiąga satysfakcję również z tego powodu, że krytykuje innych. Bardzo często głośno wytyka błędy i wady. Uważa, że to jego obowiązek, a także, że robi to dla dobra partnera/partnerki. Bardzo często krytykuje nie tylko konkretne zachowania, ale także wartości i styl życia.

4. Czy twój partner często ci rozkazuje i dyktuje warunki?

Wampir emocjonalny to osoba, która wie najlepiej, jak powinno się żyć i to właśnie on robi wszystko perfekcyjnie. Żyjąc w tym przekonaniu, często narzuca swoją wolę partnerowi/partnerce, nierzadko również rozkazuje. Jeśli druga osoba mówi mu, co czuje, on często temu zaprzecza. Taka postawa pozwala mu mieć władzę i panować nad ludźmi oraz sytuacją.

5. Czy twój partner często karze cię np. cichymi dniami?

Wampir energetyczny uwielbia tworzyć konflikty, a jeszcze bardziej za odmienne zdanie lub sprzeciw lubi karać innych. Jego głównym działaniem jest szantaż emocjonalny, dlatego zwykle stara się wzbudzić w drugiej osobie poczucie winy i często stosuje tzw. ciche dni (obraża się, ignoruje istnienie partnera/partnerki, nie wyciąga pierwszy ręki na zgodę).

Jeśli na większość powyższych pytań udzielono odpowiedzi „TAK”, istnieje duże prawdopodobieństwo, że tkwi się w toksycznej relacji z wampirem energetycznym. Aby poradzić sobie w tej sytuacji, warto skonsultować się np. z psychologiem, który podpowie rozwiązania, pozwalające zadbać o siebie oraz jeśli to możliwe, to także o relację.

