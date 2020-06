Smartfony wzmacniają pozycję kobiet na całym świecie. W jaki sposób?

Badanie opublikowane w Proceedings of the National Academy of the Sciences obejmuje 209 krajów w latach 1993–2017 i pokazuje, że dostęp do telefonów komórkowych jest związany z wieloma wskaźnikami związanymi z globalnym rozwojem społecznym, takimi jak zdrowie, równość płci i ograniczenie ubóstwa. Związek między dostępem do telefonu komórkowego a upodmiotowieniem kobiet jest silniejszy w krajach mniej i najmniej rozwiniętych.

Badanie kobiet w Afryce Subsaharyjskiej

Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób telefony komórkowe wzmacniają pozycję kobiet, autorzy przeprowadzili również indywidualną analizę na poziomie 100 000 kobiet z Angoli, Burundi, Etiopii, Malawi, Tanzanii, Ugandy i Zimbabwe w latach 2015–2017.

Wyniki wskazują, że jeśli inne rzeczy są równe, kobiety posiadające telefon komórkowy mają o 1% większe prawdopodobieństwo uczestniczenia w procesach decyzyjnych dotyczących antykoncepcji, o 2% większe prawdopodobieństwo stosowania nowoczesnych metod antykoncepcyjnych oraz o 3% wyższe prawdopodobieństwo poznania gdzie poddać się testowi na obecność wirusa HIV w odniesieniu do kobiet nieposiadających telefonu. Efekty te są znaczne, ponieważ są porównywalne, jeśli nie większe niż skutki życia na obszarach miejskich w porównaniu do życia na obszarach wiejskich. Podobne skutki szacuje się na wyższą ogólną siłę decyzyjną w gospodarstwie domowym.

Zdaniem naukowców lepsza wiedza i zwiększona siła decyzyjna są prawdopodobnymi ścieżkami, na których pojawiają się wyniki na poziomie makro. Analiza poszczególnych danych potwierdza również, że efekty są silniejsze w biedniejszych i bardziej odizolowanych obszarach.

Cyfrowe podziały w krajach rozwijających się

Mimo rozprzestrzeniania się sieci mobilnych naukowcy potwierdzają, że w krajach rozwijających się nadal występują podziały cyfrowe według płci i warstw społeczno-ekonomicznych. Kobiety rzadziej mają własne telefony komórkowe, używają ich rzadziej, gdy mają dostęp, i mają gorsze umiejętności informatyczne i komunikacyjne w porównaniu do mężczyzn, tworząc podziały cyfrowe drugiego poziomu (związane z umiejętnościami) na pierwszym poziomie (związane z dostępem).

