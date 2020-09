Spędzanie czasu z dziećmi i współmałżonkiem jest kluczem do szczęścia? Ekspert: Niekoniecznie

To dla wielu może być zaskoczeniam. Ludzie zgłaszają lepsze samopoczucie podczas spędzania czasu z przyjaciółmi niż ze swoim partnerem lub dziećmi. W rzeczywistości przebywanie w pobliżu partnerów przewidywało najmniejszą ilość szczęścia spośród tych trzech grup – ujawnia badanie opublikowane w Journal of Personality and Social Psychology.

Hudson podkreślił jednak, że odkrycie ma więcej wspólnego z działaniem niż z osobą, z którą się spędza czas. Dzieje się tak, ponieważ ludzie spędzają więcej czasu na przyjemnych zajęciach z przyjaciółmi niż z członkami rodziny, którzy czasami wykonują razem nieprzyjemne czynności, takie jak prace domowe lub obowiązki opiekuńcze.

„Nasze badanie sugeruje, że nie ma to nic wspólnego z podstawową naturą relacji między krewnymi” – powiedział. „Kiedy statystycznie kontrolowaliśmy aktywność,„ sama obecność”dzieci, romantycznych partnerów i przyjaciół przewidywała podobny poziom szczęścia. W ten sposób niniejszy artykuł przedstawia optymistyczny pogląd na rodzinę i sugeruje, że ludzie naprawdę cieszą się ze swoich partnerów i dzieci”.

Jak oceniamy czas z rodziną i przyjaciółmi?

Ponad 400 uczestników badania poproszono o przeanalizowanie chwil spędzonych z przyjaciółmi lub rodziną – zidentyfikowanie wspólnej aktywności – i ocenę, czy te doświadczenia sprawiły, że odczuli różne emocje, takie jak radość, satysfakcja i poczucie sensu. Każdą emocję oceniono od 0 (prawie nigdy) do 6 (prawie zawsze).

Te informacje i inne odpowiedzi na temat tego, jak czuli się uczestnicy badania w różnych okresach, pozwoliły Hudsonowi i jego współautorom oszacować poziom szczęścia z przyjaciółmi i rodziną.

Czynności, które ludzie najczęściej wykonują, gdy są ze swoimi partnerami, obejmują spotkania towarzyskie, relaks i jedzenie. Ludzie również wykonują podobne czynności, gdy są ze swoimi przyjaciółmi. Badanie wykazało, że po prostu wykonują znacznie więcej przyjemnych zadań, spędzając czas z przyjaciółmi i znacznie mniej prac domowych. Na przykład 65 procent doświadczeń z przyjaciółmi dotyczyło spotkań towarzyskich, ale tylko 28 procent czasu spędzanego z partnerami.

Spędzanie czasu z dziećmi oznaczało również więcej czasu na robienie rzeczy, które miały negatywny wpływ, takich jak prace domowe i dojazdy.

Jednak aktywność, którą ludzie zgłaszali najczęściej ze swoim potomstwem – opieka nad dziećmi – została odebrana pozytywnie. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie zgłaszają podobny poziom dobrego samopoczucia w obecności przyjaciół, partnerów i dzieci po usunięciu tej czynności z równania.

