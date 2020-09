Przez cały dzień brakuje ci sił i kreatywności? Idź rano na spacer

Chyba każdy zdaje sobie sprawę z pozytywnego działania spacerów na zdrowie, ale też każdy lubi spacerować w innych porach dnia. Poranny spacer daje jednak organizmowi więcej korzyści niż ten wieczorny czy w środku dnia. Poniżej wyjaśniamy, dlaczego tak jest, a także podajemy kilka rad, które pomogą nieprzekonanym podjąć próbę wcześniejszego wstawania.

1. Szybciej będziesz mieć to „z głowy”

To najprostszy, a zarazem skuteczny argument za porannymi spacerami – pozwolą odhaczyć aktywność fizyczną z codziennej listy rzeczy do zrobienia. W ciągu dnia liczba obowiązków szybko wzrasta i się nawarstwia, więc czasem trening wypada z kalendarza. Po porannym spacerze będziesz mieć go za sobą, a jednocześnie poczujesz satysfakcję, że „coś już jest zrobione”.

2. Zachowasz aktywność przez cały dzień

A przynajmniej są na to większe szanse niż w przypadku rozpoczęcia dnia leniwie. Osiągnięcie celu zawsze jest zależne od nadania i utrzymania tempa jego realizowania. Jeśli chcemy przejść dziennie 10000 kroków, 5000 z rana będzie już dużym krokiem ku realizacji tego zamiaru.

3. Ustabilizujesz swój rytm dobowy

Większość z nas nie żyje według prawidłowego rytmu dobowego. Kładziemy się spać, gdy jest już ciemno, a budzimy, gdy jeszcze nie jest jasno, wiele godzin spędzamy przed ekranami urządzeń. Powoduje to problemy ze snem, a wstając rano, widząc naturalne światło słoneczne, pobudzamy mózg do naturalnych – prawidłowych reakcji. Poranne spacery pomagają więc zoptymalizować rytm dobowy i poradzić sobie ze zbyt małą ilością snu. Co więcej, gdy idziemy spać, temperatura ciała powinna spadać, a że rano podkręcimy ją spacerem, jest szansa na to, że dzięki tej różnicy zaśnięcie będzie łatwiejsze.

4. Poczujesz przypływ energii

Poranny spacer powoduje wyrzut endorfin, nazywanych hormonami szczęścia. Im więcej się ruszamy, tym więcej organizm ich produkuje i chce podjąć jeszcze większy wysiłek. Endorfiny dodają więc energii, a – co ważne – do ich wytworzenia wcale nie jest potrzebny wielki wysiłek. Wystarczy 15-20-minutowy spacer.

5. Zwiększysz swoją kreatywność

Poranny spacer sprawia, że zwiększa się przepływ krwi w całym organizmie. Systematyczne spacery nie tylko zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób układu krwionośnego i zwyrodnieniowych, ale i pobudzają mózg do wydajniejszej pracy. Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda dowiedli nawet, że ta aktywność mózgu podczas porannego spaceru zwiększa się o 60 procent. Co więcej, nie od dziś wiadomo, że oderwanie się od problemów pozwala znaleźć ich rozwiązanie podczas „nagłego oświecenia”, a spacer do takiego błądzenia myślami nadaje się o wiele lepiej niż intensywny trening.

6. Stracisz na wadze

Jeśli nie na pewno, to zwiększysz swoje ku temu szanse. Niektóre z badań, np. to opublikowane na łamach „Med&Science” dowodzą, że osoby, które wybierały się na poranne spacery były później bardziej aktywne w ciągu dnia. Wystarczyło 45 minut chodzenia w tempie wolnym i umiarkowanym. Poranny spacer ma też poprawiać metabolizm i minimalizować ochotę na przekąski w ciągu dnia.

No dobrze, ale co zrobić, jeśli argumenty nas przekonują, ale sądzimy, że nie damy rady? I na to istnieją sposoby.

Po pierwsze, nie warto się stresować konkretnym czasem rozpoczęcia porannego spaceru – nie ma znaczenia, czy będą to dwie godziny po obudzeniu, czy jedna. Gorzej, jeśli później, ponieważ wtedy korzyści dla zdrowia będą mniejsze.

Ważniejszym od robienia 10 000 kroków dziennie jest w ogóle zdecydowanie się na poranny spacer i wypracowanie nowego nawyku. Swoje osiągi można stopniowo zwiększać, ale na początek, żeby się nie wystraszyć, wystarczy nawet 5 minut chodzenia.

Jeśli to nadal nie pomaga, pora zaprząc do swojego postanowienia kogoś jeszcze i spacerować z drugą osobą lub z psem. Zawsze łatwiej coś robić w dwójkę, nawet jeśli towarzyszem jest czworonóg.

Nastaw się na sukces i już wieczorem dzień wcześniej przygotuj sobie strój, buty i wodę na spacer. Przydatna będzie też playlista z ulubioną muzyką. Każde wyjście z domu na spacer to już sukces.

