Badanie: Pary tej samej płci współdziałają lepiej niż pary heteroseksualne

Naukowiec Megan Robbins mówi, że niedawno opublikowane badanie jest pierwszym, w którym porównuje się sieci społecznościowe par tej samej i różnej płci oraz codzienne interakcje między sobą.

Wcześniejsze badania pokazują, że pary tej samej płci cieszą się mocnymi stronami, takimi jak docenianie indywidualnych różnic, pozytywne emocje i skuteczna komunikacja. Jednak badania nie porównały jakości ich codziennych interakcji – wewnątrz i na zewnątrz dynamiki pary – do tych zachodzących w parach heteroseksualnych.

„Porównanie jest ważne, ponieważ jest tak wiele badań łączących jakość romantycznych związków i innych więzi społecznych ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem, ale nie jest jasne, czy dotyczy to w podobny sposób, czy inaczej osób w związkach tej samej płci, ponieważ byli historycznie wykluczony z wcześniejszych badań” – powiedziała Robbins, profesor nadzwyczajny psychologii na UCR. Przyczyny potencjalnych różnic obejmują piętno, z jakim borykają się mniejszości seksualne, a także ich odporność.

Relacje w związkach homoseksualnych

Do badania Robbins i jej zespół rekrutowali pary tej samej i różnej płci w całej południowej Kalifornii. Pary musiały pozostawać w związkach małżeńskich lub „podobnych do małżeństw”; mieszkać razem przez co najmniej rok; i nie mieć schorzeń fizycznych ani psychicznych, które utrudniałyby ich codzienne funkcjonowanie.

Uczestnicy spotkali się z naukowcami w dwa oddzielne piątki w odstępie miesiąca, wypełniając ankiety. Kilka razy otrzymywali SMS-y lub e-maile z monitami w dniach następujących po spotkaniach osobistych. W podpowiedziach tekstowych / e-mailowych uczestnicy byli pytani, czy w ciągu ostatnich 10 minut mieli kontakt ze swoim partnerem, członkiem rodziny lub przyjacielem, a następnie poproszono ich o ocenę jakości interakcji społecznej za pomocą pięciostopniowej skali – jeden to bycie nieprzyjemnym; trzy, neutralne; pięć, przyjemnie.

Jeśli chodzi o sieci społecznościowe, badanie wykazało, że pary w związkach mężczyzna-mężczyzna miały mniejsze sieci społeczne niż pary kobieta-kobieta i mężczyzna-kobieta. Na drugim końcu spektrum wyników kobiety pozostające w związkach z mężczyznami miały największe sieci społecznościowe.

Robbins powiedział, że odkrycie jest zgodne z wcześniejszymi badaniami pokazującymi, że mężczyźni z mężczyznami są najmniej akceptowani przez członków rodziny.

Jeśli chodzi o jakość interakcji z partnerami, badanie wykazało, że relacje osób tej samej płci charakteryzowały się lepszą jakością interakcji niż w związkach różnej płci.