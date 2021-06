W jakim wieku powinno się wziąć ślub? Zbadali to naukowcy

Wraz z wiekiem doświadczamy ważnych przemian życiowych – na przykład przejścia z okresu dojrzewania do młodości i przyjmowania nowych ról społecznych. Wtedy też pojawiają się również oczekiwania rodzinne, społeczne lub osobiste dotyczące wydarzeń takich jak małżeństwo, lub rodzicielstwo.

Kiedy najlepiej wziąć ślub? Badania naukowe

Często niespełnianie tych oczekiwań, czyli opóźnianie lub unikanie małżeństwa oznacza pewnego rodzaju dezaprobatę społeczną. Ale czy istnieje dobry wiek, by wyjść za mąż lub się ożenić?

Sprawdzili to naukowcy z University of Alberta. W swoim badaniu wykorzystali dane z Edmonton Transitions Study – projektu, w którym badano kanadyjskich dorosłych w wieku od 18 lat przez okres 25 lat. Począwszy od 1985 r., 983 uczniów starszych klas szkół średnich wypełniało ankietę bazową, uzupełniając ją w wieku 19, 20, 22 i 25, 32 i 43 lat. Do końca ankiety wytrwało 403 uczestników.

Badani odpowiadali na pytania związane ze stanem cywilnym, wykształceniem, dochodem oraz innymi czynnikami. Mierzono także poziom subiektywnie odczuwanego szczęście i zadowolenia z życia.

Uczestnicy zostali przypisani do jednej z trzech kategorii w zależności od tego, czy pobrali się „wcześnie”, „w oczekiwanym czasie” czy „późno”. W przypadku kobiet wcześnie oznaczało zawarcie małżeństwa przed 23 rokiem życia (22 % uczestniczek), w oczekiwanym czasie 23 do 27 lat (45 %), lub późno, po 27 roku życia (33%). W przypadku mężczyzn adekwatnie było to przed 26 rokiem życia (29 %), między 27 a 30 rokiem życia (38 %) i po 30 roku życia (33%).

Ten wiek okazał się sprzyjać większości osób

Wyniki pokazały, że osoby, które zawarły związek małżeński o oczekiwanym czasie lub późno, najrzadziej zgłaszały objawy depresji w wieku średnim. Ponadto osoby, które zgłaszały objawy depresji w wieku 18 lat, częściej rozwodziły się w późniejszym życiu. Wraz z uzyskaniem dyplomu szkoły wyższej późne zawarcie małżeństwa wiązało się z wyższym dochodem w wieku średnim, a także wzrostem samooceny. Badając wyniki, naukowcy zasugerowali, że osoby, które zawierają związek małżeński raczej wcześniej niż później, mogą napotkać większe wyzwania ze względu na dodatkowe obowiązki związane z założeniem rodziny w stosunkowo młodym wieku.

