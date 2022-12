Święta bez telefonu? Psycholog: „My, dorośli, mamy z tym problem”

Jak wyegzekwować od dzieci, aby siadając do stołu odłożyły smartfony? Szczecińska psycholog i pedagog Elżbieta mówi wprost: – Tu nie chodzi o dzieci! My, dorośli, mamy z tym problem. Trzymamy ten telefon, wiecznie coś przeglądamy, wysyłamy SMS-y.

Jak spędzić święta bez telefonu?

Elżbieta Ciuksza podkreśla, że zasada, że siadamy do stołu bez telefonów, chociaż na pół godziny, musi obowiązywać wszystkich, inaczej nie ma to sensu. – Łatwo jest powiedzieć nastolatkowi rozkazującym tonem z pozycji dorosłego: odłóż ten telefon! Ale teraz zastanówmy się. Czy powiemy tym samym tonem i czy w ogóle powiemy to do cioci, która co chwilę zerka w telefon? – mówi.

Jak dodaje, jeśli zależy nam na czasie bez smartfonów, to solidarnie wszyscy je odkładamy. Na pół godziny, godzinę, całe spotkanie – tak, jak się wszyscy umówimy. – Dzieci nas obserwują. Słusznie będą się czuły niesprawiedliwie potraktowane, jeżeli im każemy odłożyć, a sami będziemy mieli telefony pod ręką. Ale też nie dajmy się zwariować, jeśli czujemy, że to dla nas bardzo trudne, to niech to będzie chociaż te pół godziny, ale dla wszystkich, bez żadnych wyjątków – tłumaczy.

Święta w trybie offline

Bycie offline to nowy, coraz popularniejszy trend. Chodzi o to, aby chociaż jeden dzień w tygodniu spędzić bez korzystania z sieci, nieustannego scrollowania mediów społecznościowych, sprawdzania wiadomości i maili. Jeśli cały dzień wydaje się zbyt dużym wyzwaniem, można zacząć mniejszymi krokami. Mogą to być np. dwie godziny przed snem. Badania jasno pokazują, że korzystanie ze smartfona przed snem, utrudnia zasypianie i drastycznie obniża jakość snu.

Szukanie cyfrowego balansu nie zawsze jest łatwe, ale jak przekonują specjaliści, jest to kluczowe nie tylko ze względu na relacje z najbliższymi, ale też nasze zdrowie.

