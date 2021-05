6 oznak, że utknęła w tobie negatywna energia

Ponieważ myślenie staje się rzeczywistością, negatywna energia prowadzi do takiej samej jakości życia. Jeśli ciągle się zamartwiasz, przyciągniesz toksyczność i nieprzyjemne sytuacje. Przy pozytywnym myśleniu sytuacja staje się odwrotna.

10 oznak, że masz w sobie negatywną energię

1. Często masz negatywne myśli

Posiadanie negatywnych myśli jest typowe dla osób z negatywną energią. Nawet coś tak prostego, jak powiedzenie sobie, że nie możesz czegoś zrobić, może na ciebie wpłynąć. Jeśli taki dialog wewnętrzny prowadzisz ze sobą cały czas, jest ci coraz ciężej nawet z drobnymi sprawami. Dlatego pierwszym krokiem wydaje się zmiana myślenia – powolna, konsekwentna zmiana na lepsze.

2. Masz problemy ze snem

Mając negatywną energię trudno jest zasnąć, ponieważ zmartwienia nieustannie zakłócają spokój w głowie. Gdy w końcu zaśniesz, sen może nie być zbyt spokojny. Być może często się budzisz w nocy lub w ogóle nie jesteś w stanie zapaść w głęboki sen. Mimo zmęczenia nie możesz się zrelaksować. Jednak w tym czasie bardzo tego potrzebujesz. Dlatego wypróbuj techniki relaksacyjne, takie jak głębokie oddychanie lub medytacja.

3. Szukasz odpowiedzi u innych

Szukanie wsparcia i porady u innych nie jest niczym złym. Jeśli jednak często szukasz odpowiedzi u innych osób, ignorując swój wewnętrzny kompas, być może nie masz spokoju w sobie. Znasz siebie najlepiej i wiesz, co przyniesie ci szczęście. Kiedy wsłuchujesz się w siebie, jesteś w stanie rozpoznać swoje pragnienia i potrzeby. Osoba z negatywną energią może ignorować ten aspekt lub celowo to pomijać.

Czytaj też:

Efekt widza – niebezpieczne zjawisko, które może się zdarzyć każdemu

4. Jesteś wobec siebie surowy

Nie znasz gorszego krytyka, niż ty sam. Chociaż inni mówią, że możesz coś zrobić, sam zniechęcasz się do działania. Porównasz się na podstawie osiągnięć, życia osobistego, czy finansów. Porównania tylko pogorszą twoje samopoczucie. Nie zapominaj, jaką drogę przebyłeś, by być tu, gdzie jesteś. Dopóki stawiasz czoła własnym wyzwaniom, możesz być z siebie dumny.

5. Obwiniasz innych

Osoba z negatywną energią szuka winnych wokół siebie. Nie uczy się na błędach, nie analizuje własnego zachowania. To dodatkowo może ranić inne osoby, które nie są odpowiedzialne za daną sytuację. Prawdziwie pozytywna osoba, nawet jeśli zauważy błąd innej osoby, nie wykorzysta to przeciwko niej w przykry sposób. Nasza siła przejawia się w naszym wnętrzu.

6. Nie robisz rzeczy, które cię interesują

Możesz mieć wrażenie, że utknąłeś w tym samym miejscu i nic już nie sprawia, że jesteś szczęśliwy. Nawet czynności, które lubiłeś, nie sprawią ci przyjemności. Twoja energia jest ujemna, tracisz zainteresowanie i radość. Może dojść do tego, że nie będziesz chciał wchodzić w interakcje z innymi ludźmi. Pamiętaj, że hobby to coś, co dodaje człowiekowi powera. Nawet tak niepozorne rzeczy jak sadzenie nowych kwiatków czy wyjście do teatru mogę tchnąć w ciebie iskrę energii.

Masz wrażenie, że wszystkie podpunkty pasują do ciebie? Być może przechodzisz trudniejszy okres. Pamiętaj, że to kiedyś się skończy, a życie może jeszcze nie raz odwrócić bieg wydarzeń. Jeśli ciężko jest ci poradzić sobie z problemami, rozważ pomoc psychologiczną lub zaproponuj ją osobie, która może jej potrzebować.