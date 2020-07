Martwisz się lub niepokoisz? Możesz w 5 minut pokonać ten stan. W jaki sposób?

Niekiedy wierzymy, że jeśli będziemy się martwić, będziemy w jakiś sposób lepiej „przygotowani” do poradzenia sobie z sytuacją. W rzeczywistości nic nie może być bardziej bezowocne lub dalsze od prawdy. Zadaj sobie to proste pytanie: co ostatnio mnie niepokoi? Kiedy zmartwienie przyniosło mi korzyść? Jesteśmy gotowi założyć się, że nigdy… Wyjmij więc długopis i papier, aby szybko odzyskać kontrolę i swobodę emocjonalną. Zapisuj swoje emocje i przeżycia, aby uporządkować niepokój i spojrzeć na niego z racjonalnej strony.

1. Zidentyfikuj wyzwalacz stresu

Jaka myśl spowodowała reakcję emocjonalną i fizyczną? Jednym z najczęstszych sprawców zmartwień jest notoryczne „A co jeśli?” Co jeśli szkoła nie rozpocznie się we wrześniu? Co jeśli zachoruję? Co jeśli ktoś w mojej rodzinie zachoruje? Co jeśli stracę pracę? Opisz, czego się boisz.

2. Oceń intensywność swojego zmartwienia

Teraz, gdy udało ci się zidentyfikować myśl, która doprowadziła cię do niepokoju, oceń intensywność emocji od 1 do 10. Na przykład „ Niepokój, 8,5/10”.

3. Zapisz myśli i obrazy związane ze zmartwieniem

Często zdarza się, że ci z nas, którzy zmagają się z lękami i zmartwieniami, mają wyjątkowo aktywną wyobraźnię. Natychmiast widzimy w naszym umyśle najgorszy scenariusz rozgrywający się na naszych oczach, a nasz system walki lub ucieczki jest natychmiast aktywowany. Poświęć chwilę na zapisanie tego, co według ciebie się wydarzy. Może to obejmować twoją reakcję, reakcje innych ludzi, itp.

4. Zbadaj dowody potwierdzające

Znajdź możliwości, które są w stanie potwierdzić najgorszy scenariusz. Chociaż wydaje się to przynosić efekt przeciwny do zamierzonego, ale da to możliwość cofnięcia się i dokonania przeglądu tego, jak prawdziwe i realistyczne jest to zmartwienie.

5. Zbadaj dowody przeciwko

Tutaj zaczynamy działać jak detektywi. Wyjmij swoje mentalne szkło powiększające i zacznij sprawdzać. Jakie fakty pokazują, że ta myśl o zmartwieniach nie jest prawdziwa? Często pomocne jest podanie przykładów, kiedy udało ci się osiągnąć rzecz, o którą martwiłeś się w przeszłości. Korzystne jest również oszacowanie prawdopodobieństwa tego zdarzenia od 0 do 10, aby pomóc w zakwestionowaniu negatywnej myśli o zmartwieniu.

6. Wprowadź zrównoważone myślenie

Zamiast zajmować się najgorszym scenariuszem, zastanów się, co powiedziałbyś ukochanej osobie lub przyjacielowi, który martwi się o to samo. Na ile prawdopodobne jest, że zamiast tego wydarzy się coś pozytywnego? Czy w przeszłości miałem pozytywne doświadczenia z tą sytuacją, osobą lub wydarzeniem? Jak ważna jest ta sytuacja w moim życiu?

7. Ponownie oceń intensywność zmartwienia

W tym momencie większość doświadczy znacznego zmniejszenia lęku. Pamiętaj, że jeśli to ćwiczenie nie zadziałało, nie oceniaj siebie. Czasami jesteśmy tak głęboko zmartwieni, że trudno wymyślić alternatywną możliwość. Poproś ukochaną osobę lub przyjaciela i razem przejrzyj zapis myśli. Może pomóc uzyskać perspektywę innej osoby, szczególnie jeśli szanujesz jej opinię.

Czytaj także:

Psychiczne koszty pandemii: stres, lęk i bezsenność