W głębi emocji: Czym jest elastyczność psychologiczna?

Nowa metaanaliza University of Rochester, opublikowana w Journal of Contextual Behavioral Science miała na celu wyjaśnienie, w jaki sposób elastyczność psychologiczna jest powiązana z dynamiką w rodzinach i związkach romantycznych. W tym celu przeanalizowano wyniki 174 oddzielnych badań, które dotyczyły terapii akceptacji i zaangażowania, uważności i regulacji emocji.

Według psychologów elastyczność psychologiczna może być jednym z najważniejszych czynników, jeśli chodzi o trwałość i ogólny stan romantycznych i rodzinnych relacji. Ale co tak naprawdę owo pojęcie oznacza?

Czym jest elastyczność psychologiczna?

Definiuje się ją jako umiejętności, które pomagają nam poradzić sobie z trudnymi lub stanowiącymi wyzwanie myślami, uczuciami, emocjami lub doświadczeniami. Jest to na przykład otwartość na doświadczenia – zarówno dobre, jak i złe, utrzymanie szerszej perspektywy nawet pośród trudnych myśli i uczuć, świadomość chwili obecnej w codziennym życiu. To także kontynuowanie działań w kierunku celu, nawet w obliczu trudnych doświadczeń i niepowodzeń – czyli to, co rozumiemy jako wytrwałość.

Czym jest brak elastyczności psychologicznej?

Jest to odwrotność opisywanego pojęcia i obejmuje: unikanie trudnych myśli, uczuć i doświadczeń, zagubienie w myślach i uczuciach, przechodzenie przez codzienne życie w sposób nieuważny, poczucie osądzania lub wstydu z powodu posiadania trudnych myśli. Jest to też utrata głębszych priorytetów w stresie i chaosie codziennego życia. Osoby, którym brak elastyczności psychologicznej łatwo upadają wskutek trudnych doświadczań i nie mogą podejmować dalszych kroków w stronę osiągania celów.

„Ta metaanaliza podkreśla, że bycie uważnym i emocjonalnie elastycznym w trudnych i wymagających sytuacjach nie tylko poprawia życie jednostek, ale może również wzmacniać i wzbogacić ich bliskie relacje” – mówi prof. Ronald Rogge, współautor badań z Uniwersytetu w Rochester.

Czytaj też:

Naukowcy: Wspólne doświadczenia religijne zbliżają pary