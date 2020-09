Kiedy dobre nastawienie do świata staje się toksyczne?

Życie jest pełne wyzwań, od codziennych stresów po głęboki, trwały smutek. Próba odparcia tych uczuć nie sprawia, że znikają. „Kiedy utrzymujesz w ciele ten smutek, wstyd, poczucie winy lub złość, to nic się nie dzieje” – powiedział Jamie Long, psycholog kliniczny z Fort Lauderdale. „Kiedy decydujesz się spojrzeć na sytuacje z jednej perspektywy – w tym przypadku z pozytywnej perspektywy – bardzo prawdopodobne jest, że odrzucisz lub zminimalizujesz autentyczne doświadczenie” – wyjaśnił.

Nie ignoruj emocji

Tłumienie reakcji emocjonalnych, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, wyzwala współczulną odpowiedź w układzie sercowo-naczyniowym, odkryto w jednym z badań. W innym badaniu uczestnicy, którzy zaakceptowali własne reakcje emocjonalne na bodźce, mieli niższe tętno; szybciej też otrząsnęli się też z trudnego doświadczenia.

Nie chodzi o to, że radość jest czymś złym. Pozytywne nastawienie może być darem dla ludzi wokół ciebie, ale nie powinno zastępować uważnego słuchania doświadczeń innych. Nawet jeśli próbujesz kogoś rozweselić, zmniejszenie czyichś trudnych doświadczeń może sprawić, że poczują, że powinni ukrywać negatywne uczucia w przyszłości. „Mamy rozdźwięk między tym, kim naprawdę jesteśmy, a maską, którą nakładamy na świat” – powiedział ekspert.

Znajdź równowagę

„Emocje to rodzaj informacji o naszym świecie” – powiedział Lomas, wykładowca na University of East London. „Może to być coś ważnego lub coś, co może cię w jakiś sposób ochronić”. Smutek może być wyrazem troski, niezależnie od tego, czy tęsknisz za nieobecną ukochaną osobą, czy też odczuwasz żal, który towarzyszy stracie, napisał Lomas w swoim artykule z 2018 r..

Prof. Lomas jest również autorem artykułu na temat wartości gniewu oraz artykułu o twórczym potencjale nudy. „(Uczucie) może być wyceniane negatywnie, ale na dłuższą metę może być przydatne dla dobrego samopoczucia” – powiedział.

Mimo to pozytywne korzyści z negatywnych emocji można najlepiej odczuć w stosunkowo małych dawkach. Docenienie wartości trudnych uczuć polega na znalezieniu równowagi. „Każda negatywna emocja może posunąć się za daleko, stać się niezdolną do adaptacji lub przekształcić się w problem kliniczny lub psychiatryczny” – powiedział.

