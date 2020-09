Jak czuć się lepiej w związku? O tym usłyszysz w gabinecie terapeuty

Dr Michael R. Edelstein jest psychologiem klinicznym i autorem książek Three Minute Therapy i Stage Fright. Badacz poświęcił wiele lat pracy zagadnieniom relacji damsko-męskich. Dzisiaj podsuwa parom strategię, dzięki którym mogą obracać kryzysy i trudności na swoją korzyść. Jego metody może wprowadzić każdy, kto dobrze zrozumie ich istotę.

Jak zadbać o swój związek? Porady eksperta

Krok 1: Podziwiaj i akceptuj partnera

Ludzie kochają uznanie, podziw i aprobatę, zarówno werbalną, jak i niewerbalną. Im więcej, tym lepiej, o ile komplement jest autentyczny. Dlatego „przyłap ich na robieniu rzeczy dobrze” i chwal ich wysiłki. Edelstein zauważa, że zasada 5 pozytywnych interakcji na każdy negatyw ma zasadnicze znaczenie dla pielęgnowania związku. To podwójna wygrana, kiedy ją zainicjujesz: Ty też poczujesz się dobrze.

Krok 2: Patrz w przyszłość

Spójrz w przyszłość, a nie w przeszłość. Podczas omawiania problemu lub określania swoich preferencji unikaj powracania do przeszłości, ryzykując kłótnie o to, kto co komu zrobił, kto miał rację, a kto nie. Pary mogą być nieskończenie kreatywne w swoich obronnych oskarżeniach, a to nie wróży dobrej komunikacji. Gdy partner podniesie na ciebie głos, nie mów z wyrzutem: „Znów na mnie krzyczysz!”, ale raczej: „Proszę cię, żebyś więcej nie podnosił głosu”. Słowa ukierunkowane w przyszłość budują rzeczywistość, którą chcemy stworzyć.

Krok 3: Rozmawiaj o wyzwaniach

Regularna dyskusja na temat waszej relacji doprowadzi do jasności w wielu sprawach. Zarówno pozytywne, jak i negatywne konstruktywne informacje zwrotne są niezbędne dla rozwoju relacji. Ekspert zaleca zastąpić słowo „problem” „wyzwaniem” i planować cotygodniowe rozmowy o związku. Jeśli nie jesteś fanem wyznaczania terminów niczym w pracy, zdobądź się na spontaniczną dyskusję w sprzyjających warunkach. Rozpocznij podkreślając, co podoba ci się w twoim partnerze lub waszych interakcjach. Następnie omawiajcie wyzwania, przed jakimi stoi wasz związek. Pamiętajcie, by kontynuować rozmowy, nawet gdy wszystko idzie dobrze.

Krok 4: Nie kłóć się o lepsze rozwiązania

Zarządzając konfliktem, pary mogą spierać się o to, czy proponowane rozwiązanie jest powszechne, rozsądne czy sprawiedliwe. Zamiast tego znajdź rozwiązanie, które będzie akceptowalne dla was obojga. Załóżmy, że poprosisz swojego partnera o coś niecodziennego, na przykład napisanie „Kocham żonę” sto razy, aby zadośćuczynić złemu traktowaniu. Może wydawać się to dziwnym pomysłem, ale jeśli oboje zgadzacie się na to, użyj go! Masz rozwiązanie bez kłótni o to, co można uznać za bardziej rozsądne lub sensowne.

