Wymień 5 rzeczy, za które jesteś wdzięczny. „Podziękuje” ci cały organizm

Możesz nie mieć wszystkiego, czego chcesz, a nawet potrzebujesz, ale to nie powinno stać na drodze do praktyki wdzięczności. Szczególnie że wpływa ona na stan całego organizmu i być może szybciej pozwoli osiągnąć to, o czym marzysz. Zobacz, jakie korzyści daje praktykowanie wdzięczności, z których każda poparta jest badaniem naukowym.

Jakie korzyści daje praktyka wdzięczności?

Psychologia wdzięczności

Jak praktykować wdzięczność? Możesz kierować ją do Boga, zapisywać dobre chwile w pamiętniku lub codziennie przed snem wyliczać kilka powodów do wdzięczności. Coś, co bierzemy za pewnik, dla wielu pozostaje marzeniem – ciepłe łóżko, ubrania w szafie, zjedzenie kolacji przed snem. Być może jedynie zauważając ten fakt, mamy zdrowie w zasięgu ręki? Cóż, warto spróbować.

