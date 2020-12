Naukowcy radzą: wygoń z łóżka swojego partnera i śpij z psem. Wyjaśnienie jest zaskakujące

Spanie z psem w jednym łóżku wydaje ci się niedorzeczne? A może lubisz mieć obok siebie czworonoga podczas snu, ale przeraża cię wizja sierści na pościeli? Teraz zmienisz zdanie.

Dlaczego warto spać w jednym łóżku z psem?

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Christy L. Hoffman, behawiorystkę zwierząt z Canisius College w Nowym Jorku, psie wzorce snu odzwierciedlają wzorce snu człowieka z zaskakująco wysoką dokładnością.

Badanie przeprowadzono na prawie 1000 kobiet wybranych sposród mieszkańców całych Stanach Zjednoczonych. 55 procent uczestniczek badania dzieliło łóżko z co najmniej jednym psem, 57 procent dzieliło łóżko z partnerem, a 31 procent spało z co najmniej jednym kotem (ankieta nie była zamknięta). Okazało się, że psy mniej przeszkadzają w zasypianiu niż nie tylko partnerzy, ale także koty. Oznacza to, że osoby, które śpią obok psów zamiast kotów, są w stanie utrzymać bardziej rygorystyczny harmonogram snu, a co za tym idzie, śpi im się lepiej.

Naukowcy, którzy przeprowadzili badanie, mówią: „Posiadanie psa i związane z nim obowiązki mogą przyczynić sie do tego, że ludzie będą bardziej rygorystycznie utrzymywać wzorce snu. Wypracowanie stałego harmonogramu snu może być korzystne dla właścicieli psów”.

Wygląda na to, że sierść pozostawiona na łóżku przez psa to odpowiednia zapłata za dobry sen. A zatem – dobranoc!

