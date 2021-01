Negatywne skutki stresu, o których mogłeś nie wiedzieć

Stres jest uważany za jednego z największych wrogów naszego zdrowia. Może skutkować pogorszeniem samopoczucia, osłabieniem odporności, a nawet zwiększyć nasze skłonności do prowadzenia niezdrowego stylu życia. Długotrwały stres prowadzi do podwyższonego ryzyka zachorowania na wiele różnych chorób, w tym depresji czy stanów lękowych. Źródłem stresu może być wszystko, od natłoku obowiązków w pracy po kłótnię z partnerem czy niepokojące wiadomości docierające z mediów. Co możesz zrobić, aby pokonać stres?

Zgubne skutki stresu

Wyniki badania opublikowane w zeszłym roku pokazały, że u zdrowych osób w średnim wieku wysoki poziom stresu był związany m.in. z mniejszymi ilościami kluczowej istoty szarej w mózgu. Ale skutki stresu dla twojego ciała wykraczają poza sferę umysłu. Stres może sprawić, że będziesz bardziej podatny na choroby, może prowadzić do uzależnień, zwiększać ciśnienie krwi, wywoływać bóle głowy, a nawet obniżać popęd seksualny.

Zamartwianie odkładamy do lamusa

Jak powstrzymać zbyt intensywne myślenie o różnych rzeczach? Często rozwodzimy się nad problemami, powtarzamy te same negatywne myśli. Ale łatwo możesz temu zapobiec. Jeśli martwiłeś się problemem przez 30 minut lub dłużej, nie wymyśliłeś planu działania, albo wciąż zadawałeś sobie pytania, na które nie znalazłeś odpowiedzi, po prostu przestań o tym myśleć.

Najważniejsze jest przeniesienie uwagi ze zmartwień na praktyczne rozwiązywanie problemów. Zadaj więc sobie pytanie, jakie kroki możesz podjąć, aby rozwiązać problem. Oczywiście nie jest łatwo przestać się rozwodzić nad problemami. Niektórzy zalecają aktywność fizyczną, aby pomóc sobie w zmianie myślenia.

Czytaj też:

Psycholog: Nie czekaj na cud. To od ciebie zależy, czy nowy rok będzie lepszy