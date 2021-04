Jak lepiej zrozumieć siebie? Oto 6 pomocnych sposobów

Jak dobrze znasz siebie? Jeśli jesteś jak większość ludzi, prawdopodobnie kojarzysz tylko podstawy: lubisz to, nienawidzisz tamtego i masz talent do pewnych umiejętności. Ale co z twoimi zachowaniami i myślami oraz ich wpływem na twoje życie? To jest już dość skomplikowana sprawa.

Rola samoświadomości

Właśnie w tym miejscu do gry wkracza samoświadomość. – Samoświadomość oznacza spojrzenie na to, kim jesteś, w sposób, który obejmuje również to, jak wpływasz na innych i jak oni wpływają na ciebie – wyjaśnia terapeutka Marcelle J. Craig. Samoświadomość obejmuje również zrozumienie emocji i wewnętrznej narracji, i dzięki temu pozwala wieść satysfakcjonujące życie. – To pierwszy krok do zmiany i rozwoju – mówi Craig.

W związku z tym, aby samoświadomość mogła działać w pełni, trzeba ją po prostu praktykować. Nauka samoświadomości to podróż na całe życie i nigdy nie jest za późno, aby zacząć. Oto kilka rekomendowanych przez terapeutów strategii zrozumienia siebie i tego, kim naprawdę jesteś.

Jak lepiej zrozumieć siebie? 6 sprawdzonych sposobów

Szukaj nowych doświadczeń



Poproś ludzi o opinie na swój temat



Określ, co wyzwala twoje negatywne emocje



Kwestionuj swoje opinie i przekonania



Wyjaśnij, dlaczego przyjąłeś wyznawane wartości



Prowadź swój dziennikCzytaj też:

