Sporadycznie uprawiasz seks? 5 możliwych konsekwencji

Jakość i częstotliwość współżycia przekładają się na każdy aspekt naszego życia. W przypadku kobiet brak seksu może powodować nie tylko zaburzenia na tle emocjonalnym, ale także wpływać na funkcjonowanie narządów rozrodczych np. miednicy małej. W przypadku mężczyzn brak współżycia może stać się przyczyną problemów z przedwczesnym wytryskiem i innych zaburzeń funkcji seksualnych.

Sporadyczne uprawianie seksu – konsekwencje

Każdego człowieka cechuje indywidualny popęd seksualny, który związany jest z działaniem wielu czynników. Całkowita rezygnacja z seksu praktykowana jest np. przez sportowców, jednak zazwyczaj trwa krótko, więc nie szkodzi zdrowiu oraz formie psychicznej. Inaczej dzieje się w sytuacji, gdy kobieta lub mężczyzna przez długi czas rezygnują z zaspokajania swoich potrzeb seksualnych – wówczas konsekwencje zdrowotne mogą być dość poważne.

1. Zaburzenia seksualne

U osób, które z różnych powodów rezygnują z uprawiania seksu, zachodzi zwiększone ryzyko rozwoju zaburzeń seksualnych. Najczęściej dotyczą one obniżenia libido u mężczyzn i rozwoju oziębłości u kobiet, ale także mogą prowadzić do problemów z osiągnięciem podniecenia seksualnego w sposób inny niż poprzez samodzielną stymulację seksualną; brak seksu prowadzi też do zaburzeń erekcji, niepełnego wzwodu, impotencji, przedwczesnego wytrysku oraz braku orgazmów.

2. Zaburzenia emocjonalne

Seks nie tylko poprawia samopoczucie, ale także wpływa na naszą kondycję psychiczną. U osób, które współżyją sporadycznie, mogą wystąpić różnorodne zaburzenia emocjonalne np. wahania nastroju, rozdrażnienie, narastająca irytacja, problemy z nawiązywaniem poprawnych relacji partnerskich, a także problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Osoby, które nie uprawiają seksu, znacznie częściej cierpią z powodu obniżonego poczucia własnej wartości oraz niskiej samooceny; zdecydowanie łatwiej popadają też w kompleksy.

3. Problemy z odstresowaniem

Seks pomaga walczyć ze stresem i zapewnia organizmowi głęboki relaks. Osoby, które rezygnują z seksu, mogą mieć problemy z osiągnięciem stanu odprężenia; często pojawiają się też u nich problem ze znalezieniem sposobu na relaks.

4. Choroba wdowia

Kobiety, które sporadycznie uprawiają seks lub całkowicie z niego rezygnują, narażają się na rozwój tzw. choroby wdowiej, która objawia się zarówno zaburzeniami na tle emocjonalnym, jak i licznymi dolegliwościami somatycznymi. Choroba ta objawia się, m.in. bólami podbrzusza, świądem pochwy, upławami, a także brakiem orgazmów i satysfakcji ze współżycia. Objawy te wynikają z zaburzeń w funkcjonowaniu miednicy małej.

5. Większe ryzyko rozwoju różnych schorzeń

Systematyczne uprawianie seksu zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby serca oraz choroby układu krążenia. Zostało to potwierdzone licznymi badaniami naukowymi, więc jest się czego obawiać, jednak abstynencja seksualna może także w inny i różnie niekorzystny sposób odbić się na naszym zdrowiu.

W przypadku kobiet oraz mężczyzn unikających współżycia zwiększa się ryzyko zachorowania na nadciśnienie tętnicze; ponadto sporadyczne uprawianie seksu może doprowadzić do wystąpienia zaburzeń hormonalnych.

Podsumowując, seks jest nam potrzebny nie tylko dla zachowania dobrego zdrowia, ale także sprawności fizycznej oraz umysłowej. Sprzyja relaksowi, pomaga radzić sobie ze stresem, w pozytywny sposób wpływa na funkcjonowanie mięśnia sercowego, mózgu oraz układu krążenia, obniża ciśnienia krwi, a nawet może chronić przed nowotworami prostaty i zapobiegać nadwadze.

Warto pamiętać, że satysfakcjonujące życie seksualne jest ważne w celu odczuwania ogólnego komfortu oraz zadowolenia z życia. Nierozładowana energia seksualna może zaburzać funkcjonowanie organizmu i wpływać na pojawienie się wielu problemów nie tylko związanych z zaburzeniami seksualnymi; brak seksu może też powodować gorszą sprawność fizyczną oraz psychiczną, a także wpływać na sferę zawodową i utrudniać osiąganie sukcesów np. ze względu na wysoki poziom stresu oraz trudności w nawiązywaniu poprawnych relacji.

