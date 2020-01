Czy stres może zatrzymać miesiączkę? Wyjaśnia ginekolog

Trudno w dzisiejszych czasach uniknąć stresu. Chociaż momentami może on mieć pozytywny wpływ, ponieważ mobilizuje nas do działania, przewlekły stres szkodzi już zdrowiu. W przypadku kobiet może doprowadzić nawet do zatrzymania miesiączkowania.

Ginekolog dr Anetta Karwacka opowiedziała o tym, co może pływać na zatrzymanie miesiączki. Co powinno nas zaniepokoić? Ciało jest wrażliwe na wszelkie nieoczekiwane zakłócenia. Nadmierne zmartwienie lub przewlekły stres może doprowadzić do przesterowania układu pokarmowego, powodując objawy, takie jak biegunka, częste oddawanie moczu i ból brzucha; układ oddechowy może reagować szybkim oddychaniem. Może to również wpływać na żeński układ rozrodczy. W rzeczywistości u niektórych kobiet stres może odgrywać rolę w powodowaniu nieregularnych lub opóźnionych miesiączek. Gdy poziomy stresu wzrosną, istnieje szansa, że ​​okres zostanie tymczasowo zatrzymany, co jest stanem zwanym wtórnym brakiem miesiączki. Czytaj także:

Czy z powodu silnego stresu można nagle osiwieć? Naukowcy to zbadali Jak stres może wpływać na miesiączkę Stres odgrywa rolę w tłumieniu funkcjonowania podwzgórza, które kontroluje przysadkę mózgową – nadnercza ciała – które z kolei kontroluje tarczycę i nadnercza oraz jajniki; wszystkie one współpracują w celu zarządzania hormonami. Dysfunkcja jajników może prowadzić do problemów z produkcją estrogenu, owulacją lub innymi procesami rozrodczymi. Estrogen jest ważnym hormonem, który pomaga budować wyściółkę macicy i przygotowuje ciało do ciąży. Jeśli jajniki nie działają prawidłowo, działania niepożądane mogą obejmować cykl menstruacyjny, w tym brak miesiączki lub nieregularne miesiączki. Czytaj także:

