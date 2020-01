Czy z powodu silnego stresu można nagle osiwieć? Naukowcy to zbadali

W eksperymentach na myszach komórki macierzyste wpływające na kolor skóry i włosów uległy uszkodzeniu po intensywnym stresie. Okazało się, że w ciągu tygodni myszy o ciemnej sierści stały się całkowicie białe. Naukowcy powiedzieli, że warto to dalej badać, aby opracować lek zapobiegający siwieniu włosów.

Naukowcy z uniwersytetów w Sao Paulo i Harvard wierzyli, że efekty są powiązane z komórkami macierzystymi melanocytów, które produkują melaninę i są odpowiedzialne za kolor włosów i skóry. Podczas przeprowadzania eksperymentów na myszach znaleźli dowody, że tak było. „Wiemy teraz na pewno, że stres jest odpowiedzialny za tę konkretną zmianę na skórze i włosach oraz sposób jej działania” – mówi prof Ya-Cieh Hsu, autor badań z Uniwersytetu Harvarda.

Czytaj także:

Czy dieta może spowolnić siwienie włosów?

„Uszkodzenie jest trwałe”

Ból u myszy spowodował uwolnienie adrenaliny i kortyzolu, powodując przyspieszenie bicia serca i wzrost ciśnienia krwi, wpływając na układ nerwowy i powodując ostry stres. Proces ten przyspieszył następnie wyczerpanie komórek macierzystych, które wytwarzały melaninę w mieszkach włosowych. „Spodziewałem się, że stres jest szkodliwy dla organizmu” – powiedział prof Hsu. „Ale szkodliwy wpływ stresu, który odkryliśmy, wykraczał poza to, co sobie wyobrażałem. Już po kilku dniach wszystkie komórki macierzyste regenerujące pigment zostały utracone. Po ich zniknięciu nie można już zregenerować pigmentu – obrażenia są trwałe”.

W innym eksperymencie naukowcy odkryli, że mogą zablokować zmiany, zapewniając myszom działanie, które leczy wysokie ciśnienie krwi. Porównując geny myszy w bólu z innymi myszami, mogli zidentyfikować białko zaangażowane w powodowanie uszkodzenia komórek macierzystych w wyniku stresu. Gdy to białko (kinaza zależna od cykliny; CDK) zostało stłumione, leczenie zapobiegło również zmianie koloru ich sierści. To pozostawia naukowcom otwarte drzwi, aby pomóc opóźnić pojawienie się siwych włosów, atakując CDK lekiem.

„Te odkrycia nie są lekarstwem ani lekiem na siwe włosy” – powiedział prof. Hsu. „Nasze odkrycie dokonane na myszach, to dopiero początek długiej podróży do znalezienia leczenia dla ludzi. Daje nam to również wyobrażenie o tym, jak stres może wpływać na wiele innych części ciała” – powiedział.

Czytaj także:

Najlepsze lekarstwo na każdy problem? Bardziej osiągalne, niż myślisz