Jak stres związany z finansami wpływa na jakość twojego snu? 6 sposobów na jego zwalczanie

Dane z badania Sleep of State of America wykazały, że najlepiej śpi się w Ameryce tym, którzy planują z wyprzedzeniem i są finansowo stabilni. Podaje, że ci, którym śpi się dobrze, są prawie dwa razy bardziej skłonni do regularnego oszczędzania na emeryturę, nieprzewidziane wydatki medyczne lub jedno i drugie.

„Nie dziwi mnie, że istnieje pozytywny związek między dobrymi praktykami finansowymi a zdrowym snem. Warto powiedzieć, że zarządzanie naszymi pieniędzmi jest ważnym działaniem w zakresie dbania o siebie. Nauka zarządzania przepływami pieniężnymi i inwestycjami oraz zrozumienie relacji między nimi jest ważna” – powiedział Ed Coambs, terapeuta finansowy w Matthews w Północnej Karolinie.

Z drugiej strony badanie ujawniło, że osoby w trudnej sytuacji finansowej należą do najgorzej śpiących w Ameryce. Spośród tych osób (poddanych samoocenie) blisko dwie trzecie jest zaniepokojonych swoją przyszłością finansową. Ponad połowa żyje od wypłaty do wypłaty.

„Sen i stres to bardzo dwukierunkowy związek. Oczywiście trudno jest zasnąć, kiedy jesteś zestresowany, ale wystarczająca ilość snu zapewnia nam odporność, a my możemy lepiej tolerować wyższy poziom stresu, gdy jesteśmy dobrze wypoczęci” – mówi Terry Cralle, pielęgniarka i ekspert od snu. „Możemy lepiej podejść do kwestii finansowych, zatrzymać się i spojrzeć na rzeczy w naszym życiu, które mogą nie być optymalne, by sprawdzić, jak je poprawić, ale musimy mieć na to wystarczającą ilość snu” – powiedziała.

