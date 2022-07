Osłabienie podczas okresu. Sygnały, których nie wolno bagatelizować

Cykle menstruacyjne każdej kobiety mogą nieco się od siebie różnić – być dłuższe lub krótsze, mniej lub bardziej bolesne, obfite lub skąpe. Jeśli niezmiennie przebiegają tak samo, na ogół nie ma się czym przejmować. Jeśli jednak pojawiają się jakiekolwiek zaburzenia, np. w kwestii długości cyklu, obfitości krwawień czy regularności, należy zwrócić na to uwagę.

Miesiączka jest dla kobiety bardzo ważnym wskaźnikiem, dotyczącym pracy całego organizmu. A to dlatego, że jej pojawienie się, jest – najprościej mówiąc – dowodem synchronizacji różnych ważnych hormonów. Problemy z miesiączkowaniem, zmiany w cyklu mogą świadczyć o różnych, poważnych problemach zdrowotnych. Wynikających choćby ze złego odżywiania, choroby tarczycy czy rozwoju nowotworu.

Miesiączka boli!

Menstruacja najczęściej wiąże się z lekkim bólem brzucha wywołanym przez skurcze macicy. Nie powinna jednak powodować znacznych dolegliwości bólowych – jeśli tak się dzieje, może to oznaczać zaburzenia miesiączkowania. Bóle podbrzusza najczęściej pojawiają się w pierwszym dniu miesiączki i później stopniowo maleją. Jeśli są dość silne, można przyjąć leki rozkurczowe, które przyniosą ulgę w bólu. Dobrze sprawdzają się również kompresy, które łagodzą napięcie mięśni brzucha.

Objawy okresu – zmęczenie i chwiejność emocjonalna

W czasie miesiączki warto jest dać sobie odpocząć. Jeśli tylko to możliwe, to zrezygnujmy z forsownych obowiązków i po prostu zregenerujmy organizm. Przy bólach brzucha dobrze jest położyć się na kanapie pod kocem z termoforem, przeczytać książkę czy odpocząć. Zazwyczaj najtrudniejsze są pierwsze dwa dni miesiączki, później samopoczucie się poprawia.

W czasie okresu kobiety czują się bardzo zmęczone. Mogą być pozbawione energii, osłabione, chwiejne emocjonalnie. Rozdrażnienie wynika ze spadku hormonów i jest zjawiskiem naturalnym, ale można je zmniejszyć, stosując odpowiednią dietę. Błędem jest sięganie po słodycze i słodkie przekąski, co robi wiele kobiet, próbując w ten sposób wynagrodzić się za ból. Zdecydowanie lepsze skutki dla organizmu mogą przynieść suszone owoce (zwłaszcza morele czy orzechy), a także strączki, które zawierają fitoestrogeny. Są to związki roślinne, które przypominają kobiece estrogeny i mogą w ten sposób poprawiać samopoczucie kobiet. Poleca się także kozieradkę oraz wszystkie zielone rośliny, które zawierają żelazo (natka pietruszki, szpinak).

Objawy okresu – ból brzucha

Najbardziej charakterystycznym objawem okresu jest ból brzucha. Błona śluzowa macicy wydziela prostaglandyny, hormony, które powodują jej złuszczanie. To wywołuje ból brzucha, który może być lekki, ale może być również bardzo silny. Z reguły silniejszy ból występuje u młodych kobiet, a słabszy u dojrzałych, które mają za sobą już porody.

Objawy okresu – tkliwe i bolesne piersi

Oprócz bólu brzucha, charakterystycznym objawem miesiączki jest ból piersi. W tym czasie piersi mogą być tkliwe i bolesne, co jest związane ze zwiększeniem poziomu prolaktyny. Nie da się niestety wyeliminować tego objawu, ale warto nosić bawełnianą i nieuciskającą bieliznę, która nie będzie potęgowała bólu piersi.

Kobiety, które cierpią na silny ból piersi jeszcze w okresie przedmenstruacyjnym, mogą wspomóc się preparatami zawierającymi wyciąg z niepokalanka mnisiego. Pomaga on zmniejszyć objawy PMS, złagodzić rozdrażnienie i poprawić samopoczucie. Może także przyczynić się do uregulowania cykli miesiączkowych i do zmniejszenia objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego.

Objawy okresu – migrena

U wielu kobiet w czasie miesiączki pojawiają się migrenowe bóle głowy. Są one wywołane spadkiem hormonów i zwiększonym napięciem w układzie nerwowym. Ból może pojawić się jeszcze przed menstruacją i trwać 2-3 dni do czasu wystąpienia miesiączki. W takiej sytuacji należy wspomagać się lekami przeciwbólowymi, które pomogą złagodzić silny ból głowy. Pamiętajmy jednak, by nie stosować aspiryny, ponieważ zwiększa ona krzepliwość krwi i może spotęgować krwawienie.

Objawy okresu – zatrzymywanie wody

Kolejnym objawem okresu jest zatrzymywanie wody w organizmie. Jest ono związane ze zbliżającą się menstruacją i najsilniej dokucza przed wystąpieniem miesiączki. Wiele pań obserwuje zwiększenie obwodu brzucha, puchnięcie palców czy kończyn. W takiej sytuacji należy zadbać o zwiększoną podaż płynów i wypijać ich przynajmniej 2,5 litra dziennie. Dobrze jest również sięgać po zioła o działaniu moczopędnym, które pomagają usuwać z organizmu toksyny i wspomagają oczyszczanie go.

Objawy związane z zatrzymywaniem wody w organizmie najczęściej znikają po rozpoczęciu menstruacji. Już w pierwszym dniu miesiączki samopoczucie powinno być lepsze, a następnie z dnia na dzień tylko się poprawiać.

Kłucie w pochwie

W czasie miesiączki może pojawić się również uczucie kłucia w pochwie. Nie jest to typowy objaw menstruacji i może wystąpić u kobiet, które cierpią na infekcje intymne, mają mięśniaki macicy, przepuklinę brzuszną czy wypadanie narządów rodnych.

Jeśli objaw ten jest bardzo uciążliwy, warto zgłosić go lekarzowi.

Podwyższona temperatura ciała

Charakterystyczna dla początku miesiączki jest lekko podwyższona temperatura ciała. Jest to zupełnie naturalne zjawisko, które występuje u wielu kobiet. Temperatura się zmniejsza po rozpoczęciu miesiączki.

Czy podczas okresu można jeść więcej?

W czasie miesiączki wiele kobiet ma podwyższony apetyt. Pojawia się zwłaszcza chęć na sięganie po słodycze czy fast foody, niezdrowe przekąski. Wynika to najprawdopodobniej ze... spadku serotoniny, hormonu szczęścia. Przyczynia się on do tego, że częściej mamy chęć podjadać i sprawić sobie przyjemność jedzeniem.

Jeśli nachodzi nas przemożna chęć na coś słodkiego, pozwólmy sobie na to, ale starajmy się dokonywać mądrych wyborów. Gorzka czekolada zamiast mlecznej, domowe ciastko zamiast tego z cukierni z mnóstwem lukru, bitej śmietany i niezdrowych dodatków. Częstsze sięganie po słodycze może przyczynić się do zwiększenia wagi i sprawić, że... poczujemy się jeszcze gorzej. Zachowujmy zatem umiar i starajmy się mimo wszystko sięgać też po zdrowe przekąski takie jak orzechy, suszone owoce, surowe owoce czy warzywa.

Dlaczego się zmienia apetyt w czasie okresu?

W czasie miesiączki mamy większy apetyt. Jest to reakcja organizmu na spadek progesteronu i estrogenów. Estrogen zwiększa też wrażliwość na insulinę i wchłanianie węglowodanów, dlatego mamy chęć na niezdrowe potrawy.

W czasie miesiączki następuje też naturalne osłabienie organizmu i utrata energii. To sprawia, że jeszcze bardziej mamy ochotę poprawić sobie nastrój, sięgając po coś niezdrowego. Niekiedy nad tym uczuciem jest trudno zapanować, a chęć sięgnięcia po niezdrową przekąskę jest tak silna, że nawet nie próbujemy z nią walczyć. To może przyczynić się do zwiększonego zatrzymywania wody w organizmie i do przybrania dodatkowych kilogramów.

Co powinno się jeść podczas okresu?

W czasie miesiączki powinno się jeść produkty bogate w żelazo (wątróbka, pasztety, ale też natka pietruszki, szpinak). Dotyczy to przede wszystkim kobiet, które mają obfite krwawienia i z powodu dużej utraty krwi w trakcie miesiączki czują się mocno osłabione. W diecie powinny znaleźć się także kwasy Omega-3, które działają przeciwzapalnie i przyczyniają się do poprawy nastroju. Dobrze jest zatem włączyć do diety ryby (zwłaszcza tłuste morskie), a także owoce morze. W diecie kobiet w okresie menstruacji powinny znaleźć się także jaja i produkty mleczne bogate w witaminę D i wapń.

Dobrym wyborem są również strączki, które zawierają fitoestrogeny, a także warzywa bogate w błonnik, usprawniające metabolizm i poprawiające funkcjonowanie układu trawiennego.

Czy podczas okresu można się źle czuć?

Miesiączka jest efektem spadku niektórych hormonów – progesteronu i estradiolu. Każdy spadek hormonów wywołuje zmiany w samopoczuciu i może sprawiać, że kobieta będzie czuła się bardziej zmęczona i pozbawiona energii.

Najczęściej kobiety skarżą się na rozdrażnienie, niepokój, problemy ze snem, brak siły. Mogą mieć bóle głowy, bóle brzucha. W czasie okresu znacznie pogarsza się ich samopoczucie i wzrasta chęć na słodycze.

Czy podczas okresu może kręcić się w głowie?

Obfite miesiączki mogą prowadzić do nadmiernej utraty krwi. To powoduje znaczne osłabienie i może wywołać zawroty głowy, a także bóle głowy. W czasie okresu trzeba dbać o obfite nawodnienie, pić dużo wody oraz herbatek ziołowych, które mogą pomóc złagodzić dolegliwości.

Czy omdlenia podczas okresu są normalne?

Niektóre kobiety w czasie miesiączki cierpią z powodu tak silnego bólu brzucha i są tak osłabione, że tracą przytomność. Warto pamiętać, że to nie jest normalny objaw i może oznaczać zespół bolesnego miesiączkowania. Dotyczy on od 50 do 90 procent kobiet i może sprawiać, że w czasie okresu kobieta nie jest w stanie normalnie funkcjonować, chodzić na uczelnię czy do pracy.

Zespół bolesnego miesiączkowania ma charakter pierwotny lub wtórny, mogą wywoływać go zaburzenia hormonalne. Pierwotny charakter najczęściej występuje u kobiet, które są w wieku 20-25 lat. Później objawy mogą zaniknąć. Wtórny zespół bolesnego miesiączkowania może być efektem innych chorób współistniejących. Mogą go powodować:

endometrioza

mięśniaki macicy

polipy macicy



zapalenie miednicy mniejszej

stenoza szyjki macicy

Co miesiączka może powiedzieć o zdrowiu kobiety? Oto 6 najpopularniejszych przykładów:

Choroby tarczycy

Zarówno niedoczynność, jak i nadczynność tarczycy może powodować zaburzenia cyklu. Dlatego też, gdy kobieta zgłasza się z takim problemem do lekarza (często z powodu braku regularności nie może zajść w ciążę i to skłania ją do wizyty u ginekologa), otrzymuje skierowanie na badania hormonów tarczycy.

Stres

Problemy w pracy lub w domu, rozwód, przeprowadzka czy utrata bliskiej osoby – wszystko to może wpływać na cykl menstruacyjny. Dzieje się tak dlatego, że silny lub długotrwały stres może wpływać na część mózgu odpowiedzialną za produkcję hormonów.

Choroby przewlekłe

Różne choroby przewlekłe (np. choroby nerek) mogą powodować ogólne osłabienie organizmu. W takim stanie może dojść do zaburzeń hormonalnych i zmian cyklu menstruacyjnego. Objawy mogą obejmować obfite krwawienie, długie okresy krwawienia (zwykle ponad siedem dni) i nieregularne krwawienie pomiędzy okresami.

Problemy z układem rodnym

Nieregularne, bardzo bolesne czy też obfite miesiączki mogą wskazywać na wystąpienie problemu w obrębie macicy. Np. powstania mięśniaków. Może to być też objawem rozwijającego się nowotworu. Konieczne jest więc znalezienie przyczyny i wdrożenie odpowiedniego leczenia. Niektóre zmiany mogą być łagodne, inne mogą wymagać zabiegu chirurgicznego.

Endometrioza

Długie, bolesne miesiączki i krótkie cykle miesiączkowe (trwające nie dłużej niż 27 dni) mogą być objawami endometriozy. Endometrioza jest poważną chorobą, która spotyka kobiety w wieku rozrodczym. Nie należy jednak mylić jej z endometrium – czyli tkanką, którą posiada każda z kobiet.

Endometrium to naturalna błona śluzowa, która występuje w obrębie macicy. Dzięki pracy hormonów, jej wygląd (przede wszystkim grubość) zmienia się w zależności od dnia cyklu, a w czasie menstruacji złuszcza się. To naturalny proces. Jeśli jednak śluzówka nie pracuje prawidłowo i zaczyna występować w innych miejscach (np. w otrzewnej czy jajnikach), mamy do czynienia z endometriozą. Błona śluzowa, która znajduje się poza macicą złuszcza się tak samo w czasie miesiączki, powodując szereg problemów i nieprzyjemnych objawów.

Niedokrwistość

Ciężkie, obfite miesiączki mogą spowodować u kobiet w wieku rozrodczym niedokrwistość. Innymi objawami, które powinny zaniepokoić są: chroniczne zmęczenie, bladość skóry, zadyszka po minimalnym wysiłku.

Każda kobieta, która zauważy u siebie pewne odstępstwa od normy, powinna zgłosić się do lekarza celem ustalenia przyczyny zaburzeń miesiączkowania.

