Stres a miesiączka. Czy stres wpływa na zatrzymanie okresu?

Ciało jest wrażliwe na wszelkie nieoczekiwane zakłócenia. Nadmierne zmartwienie lub przewlekły stres może doprowadzić do przesterowania układu pokarmowego, powodując objawy, takie jak biegunka, częste oddawanie moczu i ból brzucha; układ oddechowy może reagować szybkim oddychaniem.

Może to również wpływać na żeński układ rozrodczy. W rzeczywistości u niektórych kobiet stres może odgrywać rolę w powodowaniu nieregularnych lub opóźnionych miesiączek. Gdy poziomy stresu wzrosną, istnieje szansa, że okres zostanie tymczasowo zatrzymany, co jest stanem zwanym wtórnym brakiem miesiączki. Stres może wpłynąć także na działanie progesteronu, doprowadzić do zaburzeń owulacji lub do całkowitego zaniku miesiączki. W takiej sytuacji należy udać się do lekarza.

Gdy miesiączka nie przychodzi

Gdy termin okresu mija, a miesiączki wciąż brak, najczęściej jest to wskazanie do wykonania testu ciążowego. Miesiączka może spóźniać się z powodu ciąży, ale jej brak może być również wywołany innymi czynnikami. Przebyta infekcja, przewlekły stres, niedoczynność tarczycy, zaburzenia hormonalne, nadczynność tarczycy – wiele czynników może wpływać na regularność cykli miesiączkowych. Wszystkie zaburzenia cyklu są wskazaniem do wykonania dokładnych badań i określenia przyczyny zatrzymania miesiączkowania.

Stres a okres – czy istnieje jakaś zależność?

Przedłużający się stres może stać się przyczyną zatrzymania miesiączki. Nadmierne obciążenie psychiczne zwiększa poziom kortyzolu, co skutkuje zaburzeniami hormonalnymi. Nadmiar kortyzolu może nie tylko wywołać zaburzenia cyklu, ale też doprowadzić do całkowitego zatrzymania miesiączkowania.

W organizmie kobiety na skutek stresu zachodzi wiele zmian. Zaburzenia czynności podwzgórze-przysadka-jajnik mogą spowodować wzrost poziomu kortyzolu oraz hormonów czynności nadnerczy, a to może wywołać zaburzenia miesiączkowania. Kortyzol podwyższa stężenie glukozy, może wpłynąć również na poziom prolaktyny.

Jak stres może wpływać na miesiączkę?

Stres odgrywa rolę w tłumieniu funkcjonowania podwzgórza, które kontroluje przysadkę mózgową – nadnercza ciała – które z kolei kontroluje tarczycę i nadnercza oraz jajniki; wszystkie one współpracują w celu zarządzania hormonami.

Dysfunkcja jajników może prowadzić do problemów z produkcją estrogenu, owulacją lub innymi procesami rozrodczymi. Estrogen jest ważnym hormonem, który pomaga budować wyściółkę macicy i przygotowuje ciało do ciąży. Jeśli jajniki nie działają prawidłowo, działania niepożądane mogą obejmować cykl menstruacyjny, w tym brak miesiączki lub nieregularne miesiączki.

Brak okresu a stres

Wtórny brak miesiączki może wystąpić na skutek przepracowania, przemęczenia organizmu, nieodpowiedniego odżywiania czy nadmiernego stresu. Może się wydarzyć tak, że organizm "zapomni" o jednym cyklu miesiączkowym i po prostu go ominie. W takiej sytuacji miesiączka nadejdzie za kolejny miesiąc. Taką sytuację również należy skontrolować, ponieważ nieregularne miesiączki mogą być wywołane przez zespół policystycznych jajników.

Jeśli termin okresu minął, a miesiączki brak, warto udać się do ginekologa. Wykona ona badanie USG dróg rodnych, a w przypadku bardzo przedłużającego się cyklu, może dać luteinę na wywołanie okresu. Warto jednak wykonać badania na zespół policystycznych jajników, a także na nadczynność tarczycy, ponieważ może być wiele przyczyn zaburzeń hormonalnych.

Jak wywołać okres po stresie?

Jeśli miesiączka się zatrzymała, nie należy próbować wywoływać jej na własną rękę, ale udać się do ginekologa i wykonać badania. Lekarz może zdecydować o włączeniu progesteronu lub luteiny na wywołanie miesiączki lub terapii hormonalnej. Najpierw jednak trzeba wykonać badania.

To, co możemy zrobić, to zmienić sposób odżywiania. Zaburzenia odżywiania to kolejna przyczyna zatrzymania miesiączkowania, dlatego warto zadbać o zdrową dietę. Konieczne jest również uważne przyjrzenie się swojemu życiu i wyeliminowanie czynników stresogennych. Wahania nastroju, stany lękowe, intensywny wysiłek fizyczny czy wreszcie nadmierny stres to czynniki, które mogą wpłynąć na układ hormonalny i wywołać opóźnienie okresu. Ciągłe napięcie nie pozostaje bez wpływu cykl menstruacyjny, a duży stres, rozregulowany tryb życia i wzrost stężenia prolaktyny hamują owulację.

Zobacz wideo

Ginekolog dr Anetta Karwacka opowiedziała o tym, co może pływać na zatrzymanie miesiączki. Co powinno nas zaniepokoić?

Czytaj też:

Czy z powodu silnego stresu można nagle osiwieć? Naukowcy to zbadaliCzytaj też:

Czy seks boli? Co może być przyczyną bólu podczas seksu?