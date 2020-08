10 wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów emocjonalnych

Problemy emocjonalne spotykają każdego z nas niezwykle często. O tym, jak sobie z nimi radzić, mówi Dr Barton Goldsmith, wielokrotnie nagradzany terapeuta i pisarz. Jest felietonistą The Chicago Tribune, The New York Daily News i autorem 7 książek, w tym niedawno wydanej: Wizualizacja sukcesu – 75 ćwiczeń wzmacniających psychikę, które pomogą Ci osiągnąć w życiu to, czego chcesz.

Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami?

1. Odsuń się od problemu i zrób coś zupełnie innego. Jest to wypróbowany i prawdziwy sposób na zapewnienie sobie mentalnego miejsca na znalezienie odpowiedzi.

2. Stwórz wygodną przestrzeń, aby być i odpocząć i spędzić tam trochę czasu – nie tylko po to, aby rozwiązać problem, ale aby trochę odetchnąć. Działa to bardzo dobrze dla większości ludzi i często prowadzi do kreatywnych pomysłów.

3. Porozmawiaj z przyjacielem lub terapeutą, jeśli chcesz rozwiązać jakieś problemy. Wszyscy wiemy, że terapia działa, jeśli włożysz w nią trochę energii, a porady zaufanego przyjaciela są również wiarygodne. Większość ludzi rozwiązuje problem z drugą osobą. Zważ to, co słyszysz, z tym, co wiesz, i znajdź równowagę.

4. Zwerbalizuj sobie problem. Nie, nie jesteś szalony, jeśli mówisz do siebie. Proces jest pomocny, o ile nie stanie się twoim jedynym środkiem komunikacji!

5. Nie ujawniaj swoich problemów w mediach społecznościowych. Robienie tego jest naprawdę jak wskakiwanie do wód rojących się rekinami. Jeśli jesteś wrażliwy emocjonalnie, może to zniszczyć twojego ducha. Jeśli wysyłasz wiadomość do znajomych, poproś ich o zachowanie prywatności.

6. Dowiedz się, skąd pochodzi problem. Czy to problem z powodu pandemii, czy też masz do czynienia z tym od zawsze i jesteś po prostu chory i zmęczony? Niektóre problemy wymagają więcej czasu na rozwiązanie niż inne, a problemy tkwią w naszych głowach.

7. Dostosuj swój punkt widzenia. Być może wyzwala się ból przeszłości lub lęki przed przyszłością, z których każdy może wpłynąć na sposób, w jaki postrzegasz problem. Wyobraź sobie, jak rozwiązałbyś sytuację, gdyby życie wróciło do normy i uporządkuj swoje priorytety.

8. Jeśli 90 procent twojej energii idzie na jeden problem, nie będziesz miał przytomności umysłu potrzebnej do radzenia sobie ze światem w jego obecnym chaotycznym stanie. Jeśli w ciągu kilku dni nie możesz czegoś rozgryźć, wstrzymaj to i wróć do tego później.

9. Bądź gotów odejść. Czasami jedynym sposobem pokojowego rozwiązania niewygodnej sprawy jest po prostu odejście od niej. Może to być sprzeczne z normalnym myśleniem, ale jeśli nigdy nie dostaniesz tego, czego potrzebujesz, powinieneś poszukać tego gdzie indziej.

10. Ufaj, że odpowiedzi są w tobie. Jeśli będziesz siedzieć cicho i pozwolisz, aby odpowiedzi przyszły do ​​ciebie, one to zrobią. Takie zachowanie spokoju pozwala twojemu umysłowi stworzyć rozsądną ścieżkę do rozwiązania każdego problemu.

