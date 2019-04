Chcesz rzucić palenie? Użyj... więcej nikotyny

Nikotynowa terapia zastępcza jest jedną z popularniejszych metod rzucania palenia. Mowa o stosowaniu różnego rodzaju plastrów, gum, pastylek, inhalatorów czy tabletek, zawierających nikotynę. Terapia ta może sprawdzić się u osób fizjologicznie uzależnionych od nikotyny. Pomaga kontrolować jej poziom w organizmie, a ostatecznie zerwać z nałogiem, ograniczając do minimum występowanie nieprzyjemnych skutków odstawienia tej silnie uzależniającej substancji. Wiele osób dzięki tej metodzie rzuciło palenie, ale są też tacy, którym się nie udało.

Większa dawka nikotyny a rzucanie palenia

Nikotyna zaliczana jest to grupy najsilniej uzależniających substancji. Sugerowanie, by przyjmować jej więcej, chcąc rzucić palenie, może więc wydawać się nieco dziwne. Ostatnie analizy naukowców prowadzą jednak do takich wniosków. Specjaliści z organizacji Cochraneprzeanalizowali kilka wcześniejszych badań, by dowiedzieć się, jak sprawić by nikotynowa terapia zastępcza była skuteczniejsza.

Badacze doszli do trzech, interesujących wniosków:

Stosowanie jednocześnie dwóch form nikotynowej terapii może być skuteczniejsze niż stosowanie tylko jednej.



Wprowadzenie nikotynowej terapii zastępczej powinno odbyć się jeszcze przed rzuceniem palenia.



W niektórych przypadkach skuteczniejsze może być zwiększenie dawki.



W recenzowanych badaniach ludzie częściej rzucali palenie, jeśli stosowali gumy z 4 mg nikotyny, a nie 2 mg. Wyższa dawka może być szczególnie pomocna w przypadku osób, które palą więcej papierosów – na przykład ponad 20 dziennie. Dowody sugerują również, że stosowanie plastrów 21 mg lub 25 mg może zwiększyć szansę na rzucenie palenia w porównaniu do stosowania plastrów 14 mg lub 15 mg, potrzeba jednak dalszych badań, by móc to potwierdzić.

Papierosy dostarczają nikotynę do mózgu bardzo szybko i robią to wraz z innymi substancjami chemicznymi, które zwiększają siłę, z jaką nikotyna wpływa na mózg. W przypadku nikotynowej terapii zastępczej do organizmu dostarczana jest wyłącznie nikotyna. W dodatku cały proces zachodzi wolniej.

Chociaż specyfiki z nikotyną są dostępne bez recepty i można je kupić w wielu miejscach, lepiej skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem nikotynowej terapii zastępczej.

