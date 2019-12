Jak skutecznie porzucić e-papierosy? Sprawdź kilka trików

E-papierosy istnieją już od ponad 10 lat, ale wiele długoterminowych zagrożeń wiążących się z nimi pozostaje nadal niepoznanych. To, co tak naprawdę jest we wdychanej parze, nie jest jasne. Takie produkty mogą zawierać aromatyczne substancje chemiczne (takie jak diacetyl, który jest związany z chorobą płuc), metale (takie jak ołów) i inne chemikalia powodujące raka. Nawet mimo że wielu producentów twierdzi, że e-papierosy nie zawierają nikotyny, to w istocie mogą ją zawierać.

Czy e-papierosy są bezpieczne?

Mówi się, że e-papierosy to bezpieczniejsza alternatywa dla palenia tradycyjnych papierosów, ale nie są pozbawione ryzyka. W tym temacie przestrzega dr Albert Osei, pracownik naukowy z Ciccarone Center for Prevention of Cardiovascular Center at Johns Hopkins Medicine w Baltimore. Badanie, które dr Osei i jego współpracownicy opublikowali w American Journal of Medicine wykazało, że ludzie, którzy używali zarówno e-papierosów, jak i tych tradycyjnych, mieli wyższy wskaźnik chorób sercowo-naczyniowych niż ci, którzy palili tylko zwykłe papierosy.

W osobnym artykule opublikowanym w październiku w BMC Pulmonary Medicine Osei i jego zespół stwierdzili, że użytkownicy e-papierosów w wieku od 18 do 24 lat mieli o 39 procent większe ryzyko astmy w porównaniu z tymi, którzy nie korzystali z e-papierosów. Jak na ironię, z powodu rosnących obaw o zdrowie związanych z korzystaniem z elektronicznych papierosów, wielu użytkowników e-papierosów może rozważyć powrót do regularnego palenia, myśląc, że jest to mniej niebezpieczne, według profesora medycyny Enida Neptune'a z Johns Hopkins Medicine.

„Niektórzy młodzi ludzie myślą, że papierosy mogą być bezpieczniejsze niż waporyzacja, i nie jest to przesłanie, które chcemy promować” – mówi dr Neptune, który specjalizuje się w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) i od dawna opowiada się za zwalczaniem nałogu tytoniowego.

Czy trudno jest rzucić e-papierosy?

E-papierosy mogą nie tylko stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, ale generalnie trudno z nich zrezygnować. Są łatwe w stosowaniu, ponieważ tradycyjne papierosy są porcjowane i możesz szybciej poprzestać na jednym lub dwóch. Z waporyzacją jest ten problem, że e-papierosa można używać stale.

Są oznaki, że coraz więcej użytkowników e-papierosów próbuje zerwać z nałogiem. Ludzie zapisują się na terapie, uprawiają sporty i znajdują sobie lepsze zainteresowania.

Jak rzucić e-papierosy?