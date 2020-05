Nadużywanie alkoholu. Czy pomoże zmiana etykiet?

Kiedy butelki z alkoholem są opatrzone wyraźnymi etykietami, informującymi o ryzyku spożywania alkoholu lub wytycznych dotyczących picia, ludzie są lepiej informowani o szkodliwych skutkach spożywania alkoholu i mogą ograniczyć picie – wynika z serii badań opublikowanych w Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

„Wyniki dostarczają pierwszych rzeczywistych dowodów na to, że stosunkowo duże, jaskrawożółte etykiety ze zmiennymi komunikatami zdrowotnymi są zauważane przez konsumentów i mogą zwiększyć świadomość wytycznych dotyczących picia, poprawić znajomość zagrożeń zdrowotnych związanych z alkoholem, takich jak rak, i zmniejszyć sprzedaż alkoholu” – mówi dr Erin Hobin, naukowiec stowarzyszony w Dalla Lana School of Public Health na Uniwersytecie w Toronto. Kanadyjskie badania, zwane „Studium Etykiet Alkoholowych Terytoriów Północnych”, obejmowały umieszczenie jasnych etykiet na butelkach piwa, wina i destylowanej spirytusu za pomocą jednego z trzech krótkich komunikatów: Jedna etykieta zawierała dowody naukowe dotyczące ustalonego związku między alkoholem a rakiem,



druga zawierał wytyczne rządu kanadyjskiego dotyczące niskiego ryzyka,



a trzeci zawierał informacje o liczbie standardowych porcji alkoholu w opakowaniu. W jednym z badań prowadzonych przez dr Jinhui Zhao i dr Tima Stockwella z Kanadyjskiego Instytutu Badań nad Zastosowaniami Substancji na Uniwersytecie Wiktorii stwierdzono, że dodanie takich etykiet do butelek z alkoholem (300 000 etykiet w sumie) zmniejszyło całkowitą sprzedaż alkoholu o 6,9% w porównaniu ze sprzedażą w regionach bez nowych etykiet. Świadomość w walce z alkoholizmem W innym artykule naukowcy pod kierunkiem dr Nour Schoueri-Mychasiw z Public Health Ontario odkryli, że wśród 2049 uczestników świadomość kanadyjskich wytycznych dotyczących picia niskiego ryzyka wzrosła prawie trzykrotnie w miejscu, w którym umieszczono etykiety w porównaniu z lokalizacją kontrolną. Kanada zaleca nie więcej niż dwa drinki dziennie dla kobiet, nie więcej niż trzy dla mężczyzn i co najmniej dwa dni bezalkoholowe w tygodniu. Trzecie badanie wywołało kontrowersje. Tutaj Hobin i jej koledzy pytali tych samych 2049 uczestników o ich wiedzę na temat związku między spożywaniem alkoholu a rakiem. Na etykiecie dotyczącej raka napisano: „Chief Medical Officer of Health dowodzi, że alkohol może powodować raka, w tym raka piersi i jelita grubego”. Przed eksperymentem tylko około 25% uczestników wiedziało, że spożywanie alkoholu może powodować raka. Po oznakowaniu świadomość w Jukonie wzrosła do 42%, co stanowi 10% większy wzrost świadomości związku alkoholowo-nowotworowego w stosunku do miejsca kontrolnego w sąsiednich Terytoriach Północno-Zachodnich. Producenci alkoholu przeciw Jednak część tych badań poświęcona nowotworom została skrócona, ponieważ przemysł alkoholowy protestował przeciwko umieszczaniu etykiet na ich produktach. Przemysł skarżył się, że rząd Jukonu, który pomógł koordynować badanie i jest odpowiedzialny za dystrybucję i sprzedaż alkoholu na terytorium, nie miał uprawnień do umieszczania takich etykiet, że etykiety naruszały swobodę wyrażania opinii przez przemysł oraz że rząd zniesławiał producentów alkoholu. Pod presją rząd Jukonu zakończył ten eksperyment w grudniu 2017 r., zaledwie miesiąc po rozpoczęciu badania. Po konsultacji z ekspertami prawnymi Stockwell i współpracownicy stwierdzili, że „żadne z roszczeń branży nie miało żadnej wartości”. W rzeczywistości zauważają, że rządy prowincji i terytoriów w Kanadzie mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności, jeśli nie ostrzeżą konsumentów o związku między alkoholem a rakiem. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła alkohol jako czynnik rakotwórczy dla ludzi ponad 30 lat temu. „Etykiety ostrzegawcze pomagają osobom pijącym być lepiej informowanymi o zagrożeniach dla zdrowia związanych z alkoholem i skłaniają wielu do ograniczenia picia” – mówi Stockwell, współautor badań. „Jest to obecnie szczególnie ważna interwencja w zakresie zdrowia publicznego, ponieważ widzimy osoby zagrożone zwiększeniem spożycia alkoholu, gdy izolują się w domu podczas wybuchu COVID-19”.