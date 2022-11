Najpopularniejsze narkotyki – rodzaje, objawy przyjęcia narkotyków i skutki

Narkotyki dzielimy na dwie grupy, czyli twarde narkotyki i narkotyki miękkie. Niektóre substancje psychoaktywne występują w roślinach, które wykazują również działanie lecznicze. Przykładem jest marihuana (konopie indyjskie), która stosowana jest w celu łagodzenia objawów niektórych schorzeń. Można z niej legalnie korzystać w wielu krajach. W przypadku naturalnie występujących w roślinach substancji psychoaktywnych, mamy do czynienia z narkotykami naturalnymi. Do narkotyków naturalnych zaliczane są także grzyby halucynogenne oraz liście koki.

Narkotyki produkowane w laboratorium z zastosowaniem związków chemicznych to narkotyki syntetyczne. Narkotyki twarde są nielegalne w Polsce oraz w innych krajach, także w krajach, w których dopuszczone jest legalne korzystanie z konopi indyjskich.

Narkotyk to wyjątkowo niebezpieczna substancja

Temat narkotyków to temat bardzo ważny, bo substancje odurzające wyniszczają organizm człowieka, wywołując uzależnienie psychiczne i fizyczne.

To, jak szybko do niego dojdzie, jest zależne m.in. od skłonności genetycznych i innych czynników. Narkotyki twarde i narkotyki miękkie to substancje, które mogą doprowadzić do bardzo poważnych problemów zdrowotnych. Związany ze stosowaniem narkotyków twardych i miękkich stan odurzenia może skłaniać do ryzykownych zachowań np. przygodnego seksu. Narkotyki wprowadzane do organizmu dożylnie często są pośrednią przyczyną zachorowania na HIV i wirusowe zapalenie wątroby. Narkotyki nie wywołują tych schorzeń, jednak korzystające z nich osoby, zwłaszcza narkomani, nie przestrzegają zasad higieny, korzystając z tej samej igły, na której mogą znajdować się szkodliwe drobnoustroje.

Ważne! Nie ma bezpiecznych narkotyków! Nawet uważana za stosunkowo nieszkodliwą marihuana może powodować skutki uboczne. Co więcej, narkotyki miękkie często stanowią jedynie początek „przygody” z substancjami psychoaktywnymi, zachęcając do sięgania po coraz mocniejsze narkotyki twarde.

Zagrożeniem dla zdrowia i życia są nie tylko substancje o działaniu psychoaktywnym, ale także dodawane do narkotyków inne substancje chemiczne, które mają na celu zwiększenie efektu działania np. naturalnie występujących w roślinach substancji odżużlających. Znajdują się one również w kupowanej na czarnym rynku marihuanie, prowadząc do powikłań, których nie wywołuje palenie konopi indyjskich, będących wyrobem medycznym. Trzeba wiedzieć, że do narkotyków miękkich i narkotyków twardych, które dostępne są na czarnym rynku, dodawane są substancje zwiększające ryzyko uzależnienia, a także wystąpienia poważnych powikłań zdrowotnych, prowadząc do wyniszczenia organizmu.

Rodzaje narkotyków – narkotyki twarde i narkotyki miękkie

Statystyki dotyczące różnych substancji psychoaktywnych, w poszczególnych krajach, znacząco się różnią. W Polsce sięganie po narkotyki deklaruje niewiele ponad 5% populacji osób dorosłych w przedziale wiekowym 18-64 lata. Trzeba jednak pamiętać, że statystyki nie zawsze są zgodne z rzeczywistością.

Nie ulega wątpliwości, że w najbliższym otoczeniu większości z nas spotkamy przynajmniej jedną osobę w stanie narkomanii lub osobę stosującą substancje psychoaktywne w celach relaksacyjnych bądź leczniczych. Narkotyki twarde i narkotyki miękkie nieco inaczej wpływają na ludzki organizm.

Podział na narkotyki miękkie i narkotyki twarde jest podziałem umownym, który grupuje substancje psychoaktywne na „mniej” i „bardziej” uzależniające, jednak to, czy dojdzie do uzależnienia, nie jest zależne jedynie od rodzaju narkotyku.

Narkotyki miękkie to marihuana i haszysz, tabletka ecstazy i LSD. W tej grupie znajdują się substancje, które nie wywołują uzależnienia fizycznego. Do grupy narkotyków twardych zaliczamy narkotyki, które uzależniają fizycznie i psychicznie. W grupie twardych narkotyków znajduje się heroina, kokaina i amfetamina. Na rynek trafiają także inne narkotyki i dopalacze, a także leki o działaniu narkotycznym m.in. leki opioidowe i substancje zawierające opioidy.

Poszczególne narkotyki w nieco inny sposób wpływają na organizm, powodując m.in. pobudzenie psychoruchowe, gwałtowny przypływ energii, uczucie odurzenia, a także w inny sposób oddziałując na centralny układ nerwowy. Niektóre narkotyki działają przeciwbólowo i ułatwiają osiągnięcie stanu odprężenia. W tej grupie znajduje się stosowana w celach leczniczych marihuana.

Po jakie narkotyki sięga się najczęściej?

Problem narkomanii systematycznie się nasila, co ma związek m.in. z eksperymentowaniem z tzw. dopalaczami, które od wielu lat trafiają na rynek. Sięgają po nie młode osoby w celu eksperymentowania z różnymi substancjami. Wpływ na zwiększającą się liczbę osób uzależnionych ma także szybkie tempo życia, które wymusza przekraczanie granic wytrzymałości fizycznej i psychicznej. W wielu grupach zawodowych stosowanie narkotyków w celu pobudzenia organizmu i zyskania dodatkowej energii jest na porządku dziennym.

Substancje odurzające, które są najbardziej popularne to m.in.:

dostarczająca do naszego organizmu kannabinoidy marihuana,

silnie pobudzająca, dodająca energii i redukująca głód oraz potrzebę snu amfetamina,

wykazujące bardzo silne działanie przeciwbólowe oraz silnie uzależniające opioidy,

pobudzająca, wyostrzająca zmysły i ułatwiająca nawiązywanie nowych znajomości tabletka ecstasy (MDMA),

zwiększająca ryzyko nieracjonalnych działań kokaina,

redukujący zmęczenie i dodający energii mefedron.

Stosowanie narkotyków twardych i narkotyków miękkich zwiększa ryzyko rozwoju uzależnienia fizycznego i uzależnienia psychicznego od jednej lub kilku substancji psychoaktywnych.

Zaprzestanie stosowania środków odurzających prowadzi do wystąpienia zespołu odstawiennego. Zespół odstawienny jest niebezpieczny nie tylko dla osoby uzależnionej, która cierpi z powodu głodu narkotykowego, ale także jej otoczenia. Silne uzależnienie fizyczne zaburza zdolność racjonalnego myślenia, dlatego narkoman w celu zdobycia narkotyków lub pieniędzy na ich zakup, jest w stanie zrobić wszystko, aby przyjąć kolejną dawkę narkotyku. Narkomania to jeden z czynników, które prowadzą do rozbojów, napadów na tle rabunkowym, a także zabójstw.

Sięganie po narkotyki miękkie jest często początkiem nałogu, bo działanie konopi indyjskich zachęca do eksperymentowania z twardymi narkotykami, które wywołują silne uzależnienie.

Rodzaje i skutki uzależnienia od narkotyków

Uzależnienie psychiczne i uzależnienie fizyczne znacząco się różnią. Uzależnienie psychiczne, nazywane również uzależnieniem psychologicznym, związane jest z potrzebą dostarczania do organizmu konkretnej substancji, ale nie wiąże się z poważnymi następstwami fizjologicznymi. Uzależnienie psychiczne powoduje wzrost tolerancji na działanie określonej substancji, dlatego często skłania do stosowania silniejszych narkotyków twardych.

W przypadku uzależnienia fizycznego mamy do czynienia z wpływem danej substancji odurzającej na organizm, do której działania się on przyzwyczaja. Po odstawieniu środków odurzających pojawiają się silne objawy zespołu odstawiennego m.in.:

drżenie mięśni,

bóle głowy,

zaburzenia snu,

ból brzucha,

zaburzenia pracy serca,

nadmierna potliwość,

wysokie ciśnienie krwi,

zachowania agresywne,

omamy wzrokowe i słuchowe.

Osoby doświadczające objawów zespołu abstynencyjnego mogą wymagać leczenia na oddziale detoksykacyjnym.

Zaprzestanie przyjmowania narkotyków jest możliwe, jednak osobą uzależnioną pozostaje się do końca życia. Dotyczy to każdego rodzaju uzależnienia. Zaprzestanie przyjmowania narkotyków nawet na długi czas nie jest równoznaczne z wyleczeniem, bo każda osoba uzależniona może, pod wpływem działania różnych impulsów, wrócić do nałogu.

Zarówno uzależnienie fizyczne, jak i uzależnienie psychiczne powodują poważne szkody w organizmie, prowadząc do zaburzeń ze strony układu krążenia, niewydolności wątroby, uszkodzenia nerek, uszkodzenia mózgu oraz innych powikłań, które zwiększają ryzyko dodatkowych chorób. Konieczność sięgania po środki odurzające zaburza procesy myślowe, co sprawia, że osoby uzależnione całkiem inaczej postrzegają otaczającą je rzeczywistość.

Droga do pokonania uzależnienia jest długa i wyboista, jednak możliwe jest zaprzestanie przyjmowania substancji odurzających. Najbardziej uzależnia heroina. W przypadku osób, które przyjmują heroinę, osiągnięcie sukcesu w leczeniu i wyjście z nałogu, jest najtrudniejsze, jednak na stopień uzależnienia od wszystkich narkotyków mają wpływ nie tylko obecne w nich substancje psychoaktywne, ale także m.in. skłonności genetyczne do popadania w nałogi.

Objawy przyjęcia narkotyków

Osoby z otoczenia ludzi uzależnionych przez długi czas mogą nie zauważać typowych objawów uzależnienia. Na zażycie narkotyków wskazują m.in. nienaturalnie rozszerzone, niereagujące na światło źrenice, nadmierne pobudzenie lub uspokojenie, dziwne zachowanie, zwiększony przypływ energii, brak konieczności snu i spożywania posiłków. Niepokojący jest fakt, że po narkotyki sięgają coraz młodsze osoby, szukając w substancjach psychoaktywnych sposobu np. na nadwagę lub nadmiar obowiązków w szkole, na uczelni i w pracy.

