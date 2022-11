Psycholog reaguje na słowa Kaczyńskiego. Czy potrzeba 20 lat, by mężczyzna został alkoholikiem?

Podczas spotkania ze swoimi zwolennikami w Ełku prezes PiS zasłynął niechlubną wypowiedzią na temat spadku dzietności w Polsce. Przyczyn tej sytuacji zaczął upatrywać w alkoholu, jednak sposób, w jaki ma wpływać on na ludzi jest co najmniej dyskusyjny.

– Jeżeli się utrzyma taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. Pamiętajcie, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przez 20 lat, przeciętnie, bo jeden dłużej, drugi krócej. To zależy od cech osobniczych, a kobieta tylko dwa – mówił Kaczyński.

Polityk przyznał, że nie jest zwolennikiem wczesnego macierzyństwa, „bo kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką, ale jak do 25. roku życia daje w szyję, no to”... – urwał wypowiedź.

Jego słowa mogły zaszokować nie tylko specjalistów uzależnień, ale większość osób, które zwyczajnie zetknęły się z problemem alkoholizmu w Polsce. W rodzinach z problemem alkoholowym żyje 3-4 mln osób, w tym 1,5-2 mln dzieci.

Alkoholizm połączony z dzietnością? „To absurd”

– Rozróżnianie tego, czy alkoholizm kobiet, czy mężczyzn, jest bardziej czy mniej społecznie szkodliwy jest okropnym nadużyciem. Gdyby spojrzał do statystyk, to by się dowiedział, że pijący mężczyźni dopuszczają się większej liczby nadużyć – skomentowała jego wypowiedź terapeutka doktor Ewa Woydyłło-Osiatyńska, z którą rozmawiała Wirtualna Polska – Jemu nie chodzi o wiedzę, a o propagandę. To brak odpowiedzialności za słowo – dodała ekspertka.

„Nikt nie robi statystyk, po ilu latach ktoś staje się uzależniony. Uzależnienie to proces. Można nadużywać alkoholu i nie decydować się na leczenie, wtedy takiego przypadku nie będzie w statystykach. Można to tłumaczyć tak, że kobieta decyduje się na leczenie szybciej niż mężczyzna. Co już chwieje wyobrażeniem pana Kaczyńskiego. Jego słowa są po prostu nadużyciem” – wyjaśniła Ewa Woydyłło-Osiatyńska.

Czym jest alkoholizm?

Alkoholizm jest chorobą pierwotną, co oznacza, że nadużywanie alkoholu prowadzi do rozwoju innych problemów – zarówno chorób somatycznych, jak i chorób psychicznych. Rozwija się w wyniku długotrwałego picia zarówno nisko-, jak i wysokoprocentowych alkoholi. Alkohol daje poczucie odprężenia, łagodzi przykre stany emocjonalne, dodaje odwagi i śmiałości, a także sprawia, że stajemy się bardziej otwarci na innych i nowe możliwości. Z czasem jednak efekt słabnie, a dana osoba musi pić więcej, by wprowadzić się w pożądany stan. W momencie, kiedy przestaje kontrolować picie, staje się osobą uzależnioną.

Skutki uzależnienia od alkoholu

Alkoholizm jest przewlekłą, nieuleczalną chorobą śmiertelną, która w wielu przypadkach prowadzi do przedwczesnego zgonu na skutek wyniszczenia organizmu. Nadużywanie alkoholu wywołuje nadciśnienie tętnicze, choroby serca, marskość wątroby oraz jest jednym z najczęstszych czynników, które warunkują rozwój nowotworów. Przewlekłe picie wywołuje także zaburzenia psychiczne. Uzależnienie powoduje postępującą degradację organizmu, pogorszenie zdrowia psychicznego i fizycznego. Może dojść do rozwoju zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń snu i zaburzeń psychicznych. Jeśli człowiek w porę nie zacznie się leczyć i nie zerwie z nałogiem, skutki dla organizmu mogą być nieodwracalne.

Jak alkohol wpływa na płodność?

Alkohol to czynnik, który może znacząco zaburzać płodność. Pary, które starają się o dziecko lub planują w ciążę, powinny wyeliminować alkohol ze swojego życia. U kobiet alkohol może rozregulowywać cykl menstruacyjny i wywoływać zaburzenia owulacji, a u mężczyzn obniżać sprawność plemników.

