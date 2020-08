Jakie są skutki rasizmu dla zdrowia fizycznego i psychicznego?

Badania sugerują, że stres, który rozwija się w wyniku doświadczania rasizmu lub bycia jego świadkiem, może mieć długotrwałe skutki, zwiększając ryzyko chorób przewlekłych i chorób psychicznych, takich jak lęk i depresja, zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Stres może podnosić ciśnienie krwi i osłabiać układ odpornościowy, co z kolei zwiększa ryzyko wystąpienia długotrwałych chorób.

Jak rasizm wpływa na zdrowie fizyczne?

Rasizm wiąże się z wyższym poziomem stresu, co zwiększa ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego u osób kolorowych. W rzeczywistości Centers for Disease Control and Prevention (CDC) donoszą, że osoby czarnoskóre są bardziej narażone na nadciśnienie niż jakakolwiek inna grupa rasowa lub etniczna. Stres będący wynikiem rasizmu może również prowadzić do zachowań, które mogą powodować dalsze zagrożenie dla zdrowia fizycznego. Badania wykazały, że dyskryminacja jest powiązana z wyższymi wskaźnikami palenia, używania alkoholu, narkotyków i niezdrowych nawyków żywieniowych.

Ponadto badanie z 2019 r.wykazało, że rasistowskie doświadczenia wydają się nasilać stan zapalny u Afroamerykanów, zwiększając ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych, takich jak choroby serca i nerek. Inne badanie wykazało, że niesprawiedliwe traktowanie niektórych grup rasowych ma istotny wpływ na sen i fizjologiczne funkcjonowanie w wieku średnim.

Jak rasizm wpływa na zdrowie psychiczne?

2015 metaanalizy wykazały, że rasizm ma dwukrotnie większy wpływ na zdrowie psychiczne niż zdrowie fizyczne. Spośród badanych, którzy zgłosili doświadczenia rasizmu, większość doświadczyła następujących problemów ze zdrowiem psychicznym:

depresja

naprężenie

cierpienie emocjonalne

niepokój

zespół stresu pourazowego (PTSD)

myśli samobójcze

2011 metaanaliza badań nad rasizmem i zdrowiem psychicznym wśród azjatyckich Amerykanów wykazała także znaczące relacje między dyskryminacją rasową a depresją i lękiem. W artykule z 2018 roku zasugerowano, że sam strach przed rasizmem jest szkodliwy i może osłabiać dobre cechy zdrowia psychicznego, takie jak odporność psychiczna, nadzieja i motywacja. W artykule podkreślono również, w jaki sposób napaść słowna i fizyczna może powodować PTSD.

Korzystanie ze wsparcia rówieśników i społeczności, wykuwanie silnego poczucia tożsamości rasowej oraz mówienie o doświadczeniach rasistowskich może być skutecznymi sposobami radzenia sobie ze stresem związanym z rasizmem.