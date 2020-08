Pilot badał przez 35 lat lęk przed lataniem. Do jakich wniosków doszedł?

Jako kapitan linii lotniczych i licencjonowany terapeuta Tom Bunn opracował metodę radzenia sobie z paniką podczas lotu. Specjalista dziś sprzedaje swoją wiedzę w formie kursu, jednak podzielił się kilkoma swoimi spostrzeżeniami z opinią publiczną. Podczas swojej przeszło 35-letniej kariery doszedł do interesujących wniosków.

Lęk przed lataniem – co powinniśmy o nim wiedzieć?

1. Panika może spowodować poważne problemy podczas lotu. Objawy paniki są podobne do niektórych poważnych schorzeń fizycznych. Jednak mitem jest, że atak paniki może kogoś faktycznie zabić. Przed lotem, którego się obawiamy, warto udać się do lekarza i sprawdzić, czy jest się podatnym na ataki paniki. Zamiast polegać na swoich przeczuciach (które mylą) należy to po prostu sprawdzić.

2. Irracjonalne myśli nie wywołują paniki. Problem nie polega na tym, czy myśl jest racjonalna. Problem w tym, czy wierzy się myśli. Wraz ze wzrostem poziomu hormonów stresu tracimy zdolność rozpoznawania wyobraźni jako wyobraźni i mylimy ją z percepcją. Ponieważ na irracjonalne myśli nie mamy wpływu, jest to najtrudniejsza część radzenia sobie ze stresem przed lataniem. Kiedy tracimy intuicyjną świadomość, to, czego się obawiamy, jest doświadczane jako coś, co się dzieje.

3. Głębokie oddychanie nie zawsze pomaga. Jedno z badań pokazuje, że nakłanianie do głębokiego oddychania może pogorszyć sytuację. Specjalista od paniki twierdzi, że ćwiczenia oddechowe są obecnie nieprzystosowane. W swojej książce Lęk i jego zaburzenia: natura i leczenie lęku i paniki David Barlow, dyrektor Center for Anxiety and Related Disorders na Brown University, pisze: „Każde zachowanie, które... umożliwia unikanie lub odwracanie uwagi od uczucia paniki jest nieuzasadnione, ponieważ jest to próba uchronienia pacjenta przed fałszywym zagrożeniem (tj. objawami paniki, wysokim lękiem)”.

