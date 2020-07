Czy można umrzeć od ataku paniki?

Te tymczasowe zmiany mogą być niewygodne i przerażające, ale nie zabiją osoby. Istnieje jednak możliwość, że ktoś może mieć śmiertelny wypadek w wyniku ataku paniki. Z tego powodu ludzie powinni starać się znaleźć bezpieczne miejsce do zatrzymania się i siedzenia, gdy poczują nadchodzący atak paniki. Odpowiednie połączenie terapii i leków może pomóc zmniejszyć nasilenie i częstotliwość ataków paniki. Leczenie ataków paniki może również zmniejszyć ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych u osób, które wcześniej miały problemy sercowo-naczyniowe.

Śmierć z powodu omdlenia

Jedynym sposobem, w jaki atak paniki może okazać się śmiertelny, jest śmiertelny upadek kogoś podczas omdlenia. Przykładem może być sytuacja, w której ktoś w panice rozbił samochód. Aby zmniejszyć to ryzyko, ludzie powinni starać się znaleźć bezpieczne miejsce do zatrzymania się i siedzenia podczas ataku paniki. Podczas ataku paniki osoba jest przytłoczona uczuciem strachu i niepokoju. To powoduje, że organizm reaguje tak, jakby był w niebezpieczeństwie. Ciało przechodzi w tryb „walcz lub uciekaj”, zwiększając tętno i częstość oddechów. Niektórzy ludzie mogą szybko oddychać lub hiperwentylować podczas ataku paniki. Hiperwentylacja obniża poziom dwutlenku węgla we krwi, co może powodować zawroty głowy. W rzadkich przypadkach możliwe jest omdlenie.

Jak powstrzymać atak paniki?

Aby powstrzymać atak paniki, można spróbować następujących rozwiązań:

Oddychaj powoli i głęboko. Powolne i głębokie oddychanie może przeciwdziałać hiperwentylacji, która zdarz się podczas ataku paniki.

Staraj się nie zwalczać uczucia strachu: próba uniknięcia lęku może wywołać niepokój, a więc nasilić atak paniki. Zamiast tego ludzie powinni starać się obserwować i akceptować swoje uczucia niepokoju bez oceniania.

Skoncentruj się na zapewnieniu bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa osoba przebywająca poza domem powinna przenieść się do zamkniętej lokalizacji.

Pozostań świadomym chwili obecnej. Uważność po prostu odwróci uwagę od niepokoju i paniki.

Poszukaj wsparcia od zaufanej osoby. Jeśli w pobliżu znajduje się przyjaciel lub członek rodziny, rozmowa z nim lub prośba o delikatną otuchę może pomóc złagodzić uczucie paniki.

