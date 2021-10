Piętno schizofreników. Psychiatra: Większość z nich normalnie funkcjonuje w społeczeństwie

Nazwa „schizofrenia” wywodzi się z greckich słów schizo, czyli „rozszczepienie” i phrene, czyli „umysł”. Tym faktycznie wydaje się być – dwoma światami, w których przebywa chory. Ale czy może prowadzić zwyczajne życie zawodowe i rodzinne? Czy ma szansę na wyleczenie? O prawdziwej istocie choroby opowiada Agata Grzesiak, lekarz psychiatra.

WPROST: Czy według Pani istnieje piętno osób chorych psychicznie?

Agata Grzesiak: Osoby chore psychicznie w pierwszym skojarzeniu nierzadko przywodzą na myśl nieco dziwnie wyglądających i zachowujących się, ubranych w niechlujne piżamy pacjentów przebywających latami w zamkniętych ośrodkach psychiatrycznych. W rzeczywistości obraz ten coraz bardziej przynależy do historii. W podobny sposób kształtuje nasze pojęcie szeroko rozumiana kultura.

W literaturze czy filmie najwięcej uwagi poświęca się najciekawszym, ale przy tym najbardziej skrajnym przypadkom „prawdziwych szaleńców”. W istocie, dzięki skutecznemu leczeniu, wiele osób z rozpoznaniem choroby psychicznej funkcjonuje w społeczeństwie, niczym szczególnym nie wyróżniając się z tłumu.

Chorobę psychiczną należy traktować podobnie jak każdą inną, np. nadciśnienie tętnicze, cukrzycę czy padaczkę. Niechęć i niezrozumienie dla osób chorych psychicznie prowadzi w mechanizmie błędnego koła do trudności w podjęciu leczenia i jeszcze większej izolacji tych osób. Bardzo ważne jest przerwanie tej spirali.

Czy osoba ze schizofrenią może normalnie funkcjonować w społeczeństwie (podjąć pracę, założyć rodzinę)?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta ani jednoznaczna. Wszystko zależy od ciężkości przebiegu choroby oraz skuteczności leczenia i rehabilitacji. Niekorzystnym czynnikiem dla funkcjonowania osób ze schizofrenią jest czas wystąpienia pierwszych objawów, który przypada na okres szkolny lub studencki. Nadrobienie zaległości w edukacji jest dużym wyzwaniem dla chorych, a u niektórych, z powodu zaawansowania procesu chorobowego, jest to niemożliwe. Pacjenci z wieloletnim, ciężkim przebiegiem choroby, pozostawieni bez wsparcia społecznego niestety nie wracają do prawidłowego funkcjonowania.

Jednak jestem przekonana, że przynajmniej niektórzy z Czytelników spotkali na swojej drodze schizofrenika, nawet o tym nie wiedząc. Wielu z nich udaje się ukończyć naukę, podjąć pracę, stworzyć stabilny związek.

Jakie są więc objawy choroby?

Schizofrenia najczęściej rozpoczyna się ostrym epizodem psychotycznym (czyli stanem ograniczonego kontaktu z chorym) u osób młodych po 20 a przed 30 r. ż., wcześniej u mężczyzn niż kobiet.

W typowym scenariuszu ostry epizod psychotyczny poprzedzony jest stopniowym, często wieloletnim wycofywaniem się pacjenta z życia i ról społecznych, utratą zainteresowań, drażliwością. Jako że te objawy zwiastunowe najczęściej pojawiają się u nastolatków, dochodzi do pogorszenia wyników w nauce, a często problemów z zakończeniem edukacji.

Co ciekawe, chorzy w pewnym sensie wyczuwają zmiany w nich zachodzące – znałam schizofrenika, który kilka lat przed pojawieniem się ostrych objawów kupował podręczniki wybitnego polskiego psychiatry profesora Antoniego Kępińskiego, mimo tego że jego zainteresowania do tej pory pozostawały raczej w sferze ekonomicznej – mówi Agata Grzesiak.

W typowym przebiegu występują zaostrzenia pod postacią ostrych epizodów psychotycznych i remisje. Często jest niestety tak, że po ustąpieniu ostrych objawów w zaostrzeniu, pozostają u pacjenta pewne – zwykle negatywne - objawy schizofrenii, zazwyczaj o mniejszym nasileniu, które w takiej sytuacji nazywamy rezydualnymi.

Rozpoznanie schizofrenii może być postawione wyłącznie przez lekarza na podstawie dokładnego badania psychiatrycznego i najlepiej poprzedzone obserwacją pacjenta w warunkach szpitala. Jest to bardzo istotne, aby rozpoznawać schizofrenię ostrożnie, ponieważ raz postawione, rozpoznanie to potrafi „przylgnąć” do pacjenta na całe życie. Bywa zaś tak, że to, co schizofrenią się wydawało, wcale nią nie było, a np. epizodem dysocjacji.

Mam wrażenie, że wielu ludziom schizofrenia kojarzy się głownie z „głosami w głowie”, a typowy pacjent przekonany jest o tym, że ktoś go śledzi czy namierza. I nie jest to błędne myślenie, choć gama symptomów w schizofrenii jest znacznie większa – wyjaśnia Agata Grzesiak.

Co ma Pani na myśli?

Głosy, które pacjenci słyszą to halucynacje słuchowe, a pojawienie się omamów wzrokowych czy smakowych świadczy zazwyczaj o cięższym przebiegu. Głosy mogą lokalizować się w środku głowy albo pochodzić z zewnątrz, mogą być nieokreślone lub reprezentować konkretne osoby, np. zmarłego dziadka czy Boga. Najczęściej komentują one zachowania pacjenta i otoczenia, dyskutują między sobą lub motywują chorych do podejmowania pewnych działań. Przychodzi mi na myśl przykład pacjenta, który zaatakował swojego szwagra, ponieważ głos w głowie powiedział mu, że to mafioso.

Urojenia są kolejnym charakterystycznym objawem i należą do występujących w schizofrenii zaburzeń myślenia. Są to błędne sądy, przekonania, podtrzymywane mimo przedstawienia argumentów przemawiających za ich nieprawidłowością. Mogą mieć rozmaitą treść.

Pewien pacjent przekonany był, że na strychach miejskich bloków mieszkają „telepaci”, którzy wysyłają do niego sygnały. Była też pani, według której z krat wentylacyjnych dochodziło ją promieniowanie, które uszkadzało jej ciało. Kolejny chory przekonany był, że jest wysłannikiem Boga i może uzdrawiać ludzi. Przykłady te można by mnożyć w nieskończoność.

Pacjenci często mają poczucie, że ich myśli są im przesyłane, zabierane albo też, że wszyscy te myśli słyszą albo widzą. Dodatkowo ich myślenie cechuje rozkojarzenie, co znaczy, że trudno znaleźć logiczny związek pomiędzy poszczególnymi wypowiedziami, czasem wątki nagle się urywają. Ambiwalencja to rodzaj myślenia, który objawia się wypowiadaniem sprzecznych twierdzeń i jest jednym z ważniejszych objawów schizofrenii.

Kolejnym z kluczowych objawów jest autyzm rozumiany jako wycofanie się z kontaktu ze światem zewnętrznym. Pacjentom towarzyszy spłycenie uczuciowe – poczucie pustki, nie reagują oni tak samo emocjonalnie jak osoby zdrowe, ich twarze przybierają wręcz maskowaty wygląd – nazywa się to bladością afektu.

Chorzy początkowo pozostają bezkrytyczni wobec swojej choroby, głęboko wierząc w swoje przekonania. Jednak z czasem, dzięki odpowiedniemu leczeniu, zaczynają postrzegać swoje urojenia i omamy jako chorobowe.

Czy da się wyleczyć schizofrenię? Jak można pomóc pacjentowi?

U 1/3 pacjentów po ostrym epizodzie psychozy udaje się uzyskać remisję. Po co najmniej roku do dwóch lat skutecznego leczenia, kiedy nie pojawiają się nowe objawy, w szczególności wytwórcze, można podjąć próbę odstawienia leków.

W takim wypadku moglibyśmy mówić w pewnym sensie o wyleczeniu, jednak należy pamiętać, że raz postawione rozpoznanie schizofrenii pozostaje przy pacjencie na całe życie.

Nie można też tracić czujności – choroba w każdym momencie może nawrócić, co obliguje nas do ponownego włączenia leczenia. Po trzech i więcej epizodach psychotycznych należy prowadzić leczenie przez całe życie. W przypadku schizofreników często trudno o współpracę w tym zakresie, a przyczyn, dla których ostawiają oni leki jest mnóstwo.

Z pomocą mogą przyjść coraz powszechniej stosowane leki długo działające, których działania niepożądane są najprawdopodobniej mniej nasilone, a podaje się je w zastrzyku raz na jakiś czas (dwa tygodnie, miesiąc). Potencjalnie daje to szansę na lepszą współpracę z chorym, a dzięki temu zwiększa szansę na sukces terapeutyczny.

Jak bliscy schizofrenika powinni się zachowywać w obliczu choroby?

Należy wykazać się cierpliwością i zrozumieniem. Stabilny system wsparcia społecznego jest niebywale istotnym czynnikiem rokowniczym. Psychoedukacja jest właściwie tak samo istotna dla rodziny czy przyjaciół, jak dla chorego. Bliscy powinni jak najlepiej wiedzieć i rozumieć, czym jest schizofrenia, jakie objawy mogą wystąpić, które są szczególnie niepokojące oraz ile czasu trwa proces leczenia i rehabilitacji. To bardzo ważne, aby nie zniechęcać się szybko, gdyż na rezultaty, jak zresztą w wielu przypadłościach psychiatrycznych, trzeba poczekać.

Czytaj też:

Zdrowie psychiczne mężczyzn pod lupą. Dlaczego tak trudno im prosić o pomoc?