Czy kręcenie włosów na palec oznacza chorobę?

Istnieje przekonanie, że nawyki związane z kręceniem włosów mogą prowadzić do trichotillomanii. Jest to stan zdrowia psychicznego, który powoduje przytłaczającą potrzebę wyrywania własnych włosów. Jednak nie obawiaj się, jeśli po prostu okazjonalnie kręcisz włosy, ponieważ może wynikać to z nudów lub zdenerwowania.

Kręcenie włosów na palec

Nawyk ten często bierze się z dzieciństwa. Najczęściej kręcenie włosów na palec oznacza poddenerwowanie, a nawet może być oznaką zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (OCD).

Inne objawy OCD to:

powtarzające się niepokojące myśli

czynności lub „rytuały”, które tymczasowo łagodzą stres i niepokój

objawy, które trwają dłużej niż godzinę dziennie i przeszkadzają w codziennym życiu

Kręcenie włosów a autyzm

Kręcenie włosów to forma autostymulacji, taka jak obgryzanie paznokci. W przypadkach, gdy u dziecka zdiagnozowano autyzm, nawyk ten może stać się destrukcyjnym zachowaniem. Ale samo kręcenie się włosów nie wystarczy, aby zasugerować, że dziecko powinno zostać zbadane pod kątem autyzmu.

Jak przestać kręcić włosy na palec?

Warto ograniczyć nawyk kręcenia włosów, ponieważ może prowadzić do łamania pasm, splątania i rozdwojonych końcówek.

Zajmij ręce czymś konstruktywnym, np. robienie na drutach. Często myj włosy i stosuj pielęgnację. Naucz się alternatywnych technik odprężania, takich jak medytacja. Porozmawiaj z psychologiem. Rozważ leki przeciwlękowe. Zmniejsz spożycie kofeiny i cukru.

