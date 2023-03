Dzisiaj w nocy zmiana czasu z zimowego na letni. Jak to wpływa na naszą psychikę?

Dzisiaj w nocy zmiana czasu z zimowego na letni. Oznacza to, że 26 marca nad ranem przesuniemy wskazówki zegarów z godz. 2.00 na godz. 3.00. Fakt ten nie pozostaje bez wpływu na naszą psychikę. Zobacz, do czego zdaniem naukowców może prowadzić przestawianie zegarków. I jak uniknąć niepożądanych skutków.

Zmiana czasu zwiększa ryzyko depresji

Próbę przeanalizowania potencjalnych skutków marcowej zmiany czasu dla zdrowia psychicznego człowieka podjęli naukowcy z Amerykańskiej Akademii Medycyny Snu (American Academy of Sleep Medicine, AASM). Wydawać by się mogło, że wiosenne przestawianie zegarków nie wpływa tak mocno na psychikę, jak jesienne cofanie wskazówek. Jednak pozory mylą. Badacze z AASM wskazują, że w obu przypadkach może dochodzić do wzrostu częstotliwości występowania zaburzeń afektywnych (obejmujących zaburzenia psychicznych z wysuwającymi się pierwszy plan chorobowymi zmianami nastroju).

Skąd takie wnioski? Wymuszona zmiana czasu zakłóca naturalny rytm dobowy. To zjawisko określane jest mianem „społecznego jet lagu”.

Opinię naukowców z Amerykańskiej Akademii Medycyny Snu podzielają inni badacze. Jak ocenia lekarz psychiatria David A. Merrill, zmiana czasu – zarówno w marcu, jak i jesienią – może skutkować zwiększeniem liczby zgłaszanych objawów depresji i zaburzeń lękowych, a nawet pojawieniem się myśli samobójczych.

Jak dobrze znieść „społeczny jet lag”?

Najlepszą receptą na „społeczny jet lag” okazuje się ruch. Umiarkowana aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na nastrój. Wzmaga produkcję endorfin odpowiedzialnych za wywoływanie dobrego samopoczucia i zadowolenia. Przeprowadzone badania dowodzą, że regularne ćwiczenia działają niczym leki przeciwdepresyjne. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w tym przypadku nie chodzi wcale o żaden wytężony wysiłek. Półgodzinny, niezbyt intensywny spacer na świeżym powietrzu wystarczy. Natomiast bardzo ważna jest systematyczność.

Bardzo duże znaczenie ma również dostosowanie swojego harmonogramu dnia do wprowadzonej zmiany czasu. Kładź się wcześniej spać i wstawaj o tej samej porze co zwykle. Jeśli to możliwe, zrezygnuj z części obowiązków i pozwól organizmowi się zregenerować. Nie bagatelizuj swoich odczuć oraz fizycznych dolegliwości. Nie lekceważ sygnałów wysyłanych przez ciało. Daj sobie prawo do przeżywania różnych emocji – smutku, złości, lęku itp. Okres „adaptacji” do nowych warunków trwa na ogół kilka dni. Po tym czasie rytm dobowy ulega ustabilizowaniu.

