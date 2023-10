Jak złagodzić lęk? Wystarczy, że będziesz to robić przez 10 minut

Zaburzenia lękowe stają się coraz powszechniejszym zjawiskiem. Jak pokazują statystyki z tego typu problemem zmagał się, przynajmniej raz w życiu, co czwarty dorosły Polak. Dotyka on ludzi w różnym wieku zarówno starszych, jak i młodszych. Co zrobić, by sobie z nim poradzić? Wystarczy wykonywać jedną prostą czynność przez około 10 minut.

„Opukiwanie” jako metoda łagodzenia lęku

„Opukiwanie” jest wykorzystane w nurcie EFT. Skrót pochodzi od angielskich słów Emotional Freedom Techniques i w wolnym tłumaczeniu oznacza techniki emocjonalnej wolności. Innymi słowy, opukiwanie to jeden ze sposobów na uwalnianie emocji, łagodzenie stresu i niepokoju. W praktyce chodzi o lekkie „stukanie” opuszkami palców w określone punkty na ciele, takie jak:

czubek głowy,

brew,

kącik oka, a także okolice nad i pod okiem,

brodę,

obojczyk,

okolice pod pachą

okolice wierzchu dłoni (wierzchu dłoni między małym palcem a serdecznym).

Metoda ta bazuje na elementach psychologii i medycyny chińskiej. Jak zauważa psycholog kliniczny dr Peta Stapleton, opukiwanie zmniejsza poziom kortyzolu (hormonu stresu) i obniża ciśnienie krwi. Przeprowadzono wiele różnych badań, które dowodzą skuteczności przywołanej techniki w łagodzeniu objawów niepokoju i stresu (spadek o średnio 40 procent w ciągu czterech dni stosowania metody), a także innych zaburzeń (takich jak depresja czy zespół stresu pourazowego) i może przynieść bardzo dobre rezultaty w połączeniu z tradycyjnymi formami psychoterapii, na przykład terapią poznawczo-behawioralną.

Dlaczego opukiwanie działa? Zdaniem naukowców, ta prosta czynność aktywuje przywspółczulny układ nerwowy i wyzwala reakcje organizmu charakterystyczne dla stanu odpoczynku i relaksacji (w przeciwieństwie do stresu, który pobudza organizm do reakcji „walcz lub uciekaj”). Ważne jest jednak to, by najpierw zidentyfikować konkretne źródło lęku i jego nasilenie i skupić na nim swoją uwagę podczas opukiwania, na przykład poprzez nazywanie danego problemu. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na jeszcze jedną bardzo istotną kwestię – EFT nie wymaga precyzji ani dużego doświadczenia. Nie ma znaczenia wybór określonej strony ciała czy sztywne trzymanie się kolejności opukiwania punktów na ciele. Można niektóre z nich pominąć.

Czym grozi nadmierny lęk?

Ignorowanie lęku i bagatelizowanie stresu może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych nie tylko natury psychicznej, ale również fizycznej. Napięcie odczuwane przez dłuższy czas może zwiększać ryzyko wystąpienia różnego rodzaju chorób, na przykład nadciśnienia tętniczego czy schorzeń o podłożu nowotworowym.

Czytaj też:

Lek zamiast ćwiczeń na odchudzanie? Czy zwiększy szansę na smukłą sylwetkę?Czytaj też:

„Znajoma nie dzwoniła, bo była przerażona: Boże, ona ma takie małe dzieci i umiera. A ja nie umarłam”