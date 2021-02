Ten czynnik pozwala przewidzieć, czy twoje małżeństwo będzie udane

Naukowcy z University of Arkansas przyglądali się 71 nowożeńcom. Świeżo upieczeni mężowie i żony zostali poproszeni o wypełnienie ankiety trzy miesiące po ślubie. Następnie mieli wypełniać ankiety co cztery miesiące przez cztery lata. Poddali się także badaniom DNA.

DNA a przyszłość małżeństwa

Ostatnie badania wskazują, że obecność w organizmie wariantu genu CD38 zwanego „CC” wiąże się ze zwiększonym poziomem wdzięczności. Naukowcy wykorzystali dane do zbadania, czy istnieje korelacja między zmiennością tego wariantu genu a poziomem zaufania, przebaczenia i satysfakcji z małżeństwa.

– Interesowało nas, czy niektóre z powodów, dla których ludziom może być trudniej utrzymać satysfakcję ze związku w okresie bezpośrednio po ślubie, są rezultatem pewnych potencjalnych predyspozycji genetycznych – powiedziała pierwsza autorka badania Anastasia Makhanova, adiunkt psychologii.

Badacze odkryli, że wśród uczestników z wariantem CC odnotowywano wyższy poziom cech odpowiadających zadowoleniu z małżeństwa niż u osób, w organizmach których nie było tego wariantu.

Wdzięczność podyktowana genetyką

Jak pisali naukowcy w raporcie z badania:

„Osoby z wariantem CC były bardziej wdzięczne swojemu partnerowi, zgłaszały większe zaufanie do partnera, były bardziej wyrozumiałe dla swojego partnera i były bardziej zadowolone ze swojego małżeństwa”.

Jednak udało im się znaleźć tylko taką korelację, więc to odkrycie nie jest powodem do rezygnacji z małżeństwa. Zauważyli, że ludzie bez odmiany CC mogą nadal mieć udane relacje.

– To nie tak, że ludzie, którzy nie mają genotypu CC, są skazani na problemy – powiedziała Makhanova. – Chodzi tylko o to, że są bardziej skłonni do problemów w niektórych z badanych aspektów, więc powinni trochę bardziej pracować nad sobą w pewnych kwestiach.

