Naukowcy: Seks oralny może zwiększać ryzyko raka

Wirus HPV, czyli wirus brodawczaka ludzkiego, uznawany jest za główną przyczynę występowania raka szyjki macicy. Atakuje głównie nabłonek i jest przenoszony przede wszystkim poprzez kontakty seksualne (klasyczny stosunek pochwowy, seks oralny lub analny). Zdarza się jednak, że do zakażenia dojdzie w skutek stosowania tych samych akcesoriów do higieny, np. ręcznika. Istnieje ponad 100 rożnych odmian HPV i większość z nas przynajmniej raz w życiu ma z nim kontakt. Nie zawsze jednak musi dojść do zakażenia i rozwoju choroby. Najbardziej narażeni na zakażenia są młodzi ludzie. około 40 rodzajów HPV może zainfekować usta, gardło i narządy płciowe. W większości przypadków układ odpornościowy usuwa wirusa brodawczaka ludzkiego z organizmu, zanim może spowodować pełną infekcję i objawy.

Wirus HPV – jak się rozprzestrzenia?

Do zakażenia wirusem HPV może dojść w trakcie wszelkiego rodzaju seksu, a także w trakcie pocałunku. Cząstki HPV przemieszczają się przez zainfekowaną ślinę lub śluz poprzez otwarte rany lub owrzodzenie w jamie ustnej. Układ odpornościowy zazwyczaj niszczy atakujące cząstki HPV, zanim wywołają one infekcję.

Seks oralny a ryzyko raka jamy ustnej i gardła

Wcześniejsze badania wykazały, że uprawianie seksu oralnego jest silnym czynnikiem ryzyka raka jamy ustnej i gardła związanego z HPV. Aby zbadać, jak zachowania związane z seksem oralnym mogą wpływać na ryzyko, Virginia Drake z Johns Hopkins University i jej współpracownicy poprosili 163 osoby z rakiem jamy ustnej i gardła związanym z HPV oraz 345 osób bez raka jamy ustnej i gardła o wypełnienie ankiety behawioralnej. Oprócz czasu i intensywności seksu oralnego osoby, które miały starszych partnerów seksualnych, gdy były młode, oraz osoby z partnerami uprawiającymi seks pozamałżeński były bardziej narażone na raka jamy ustnej i gardła związanej z HPV.

Wirus HPV w jamie ustnej – objawy

Początkowo zakażenie wirusem HPV może nie dawać żadnych objawów. Wirus może zaatakować jamę ustną, gardło i krtań. Zaniepokoić powinny następujące objawy:

ból gardła,



chrypka,



zmiana głosu,



pojawienie się brodawek,



trudność w przełykaniu,



uczucie dyskomfortu w trakcie przełykania,



wrażenie ciała obcego, znajdującego się w gardle,



dławienie się pokarmem,



kaszel.



Wszystkie te objawy są wskazaniem do przeprowadzenia szczegółowej diagnostyki.

